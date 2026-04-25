V Iráne popravili muža odsúdeného za misiu, ktorou ho poveril Mosad
Autor TASR
Teherán 25. apríla (TASR) - Muža, ktorý bol odsúdený na smrť za spoluprácu s izraelskou tajnou službou Mosad, v sobotu v Iráne popravili obesením.
Ako informovala agentúra AFP, súd označil tohto muža za jedného z „hlavných operatívcov“ v misii izraelskej tajnej služby Mosad. K jej realizácii došlo počas nepokojov v stredoiránskej provincii Isfahán. Muž bol obvinený, že sa v tom čase dopustil ničenia verejného i súkromného majetku, podpaľačstva, držby a používania zápalných fliaš, nosenia zbrane, blokovania trás pre vozidlá, útokov na policajtov a vyvolávania strachu a paniky medzi občanmi.
K poprave tohto muža došlo krátko po tom, čo bol v Iráne vo štvrtok obesený iný muž, ktorý bol odsúdený za členstvo v zakázanej opozičnej skupine.
Irán v posledných týždňoch - počas vojny s Izraelom a Spojenými štátmi, ktorá sa začala 28. februára - zvýšil počet vykonaných popráv.
Úrady tvrdia, že protesty, ktoré sa v januári odohrali v Iráne, podnecoval Izrael, USA a opozičné skupiny vrátane zakázanej organizácie Ľudoví mudžahedíni. Na základe obvinení súvisiacich s protestmi v Iráne od 19. marca popravili už deväť mužov.
Irán spolu s Čínou patria dlhodobo medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom v oboch prípadoch ide o tisíce, resp. stovky prípadov ročne. Informácie o presných číslach sú však v oboch krajinách, a najmä v Číne, často utajované.
