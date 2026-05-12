Utorok 12. máj 2026
V Iráne popravili muža za ozbrojené povstanie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 12. mája (TASR) - V Iráne v utorok popravili muža odsúdeného za ozbrojené povstanie. Podľa webu Mízán napojený na iránsku justíciu bol členom teroristickej skupiny Ansár al-Furkán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Muža odsúdili za povstania „prostredníctvom ozbrojených útokov na policajné veliteľstvá a členstvo v povstaleckej skupine Ansár al-Furkán,“ uviedli iránski predstavitelia. Rozsudok potvrdil aj Najvyšší súd.

Mízán informuje, že muž podnikal svoje útoky v rokoch 2022 a 2023 počas masových protestov v islamskej republike.

Ansár al-Furkán je sunnitská militantná skupina pôsobiaca v provincii Sístán a Balúčistán na juhovýchode Iránu.

Irán spolu s Čínou dlhodobo patrí medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom ide o stovky až tisíce prípadov ročne. Presné údaje zostávajú v oboch krajinách často utajené, najmä v Číne.

Podľa údajov organizácie Iran Human Rights (IHR) sídliacej v Nórsku v minulom roku Teherán popravil najmenej 1500 ľudí.

V uplynulých týždňoch Irán vykonal viacero popráv osôb spojených s masovými protestmi, ktoré vypukli ešte pred vojnou so Spojenými štátmi a Izraelom. AFP objasňuje, že išlo najmä o tresty za údajnú špionáž alebo narušenie bezpečnosti krajiny. V pondelok obesili muža odsúdeného za špionáž pre Izrael a Spojené štáty.
