V Iráne popravili muža za pokus o vlámanie sa do vojenského zariadenia
Teherán priznal, že počas nepokojov zahynulo viac ako 3000 ľudí, vrátane príslušníkov bezpečnostných zložiek a nevinných okoloidúcich.
Autor TASR
Teherán 6. apríla (TASR) - Iránske médiá v pondelok informovali, že v krajine popravili muža odsúdeného za pokus o vlámanie sa do vojenského zariadenia v Teheráne. Incident sa odohral počas protestov, ktoré sa v Iráne konali v januári. Tri ďalšie osoby spojené s týmto prípadom boli popravené minulý týždeň. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a DPA.
Iránske úrady uviedli, že všetci obžalovaní sa pokúsili vniknúť do zbrojnice v zariadení a získať zbrane a vojenské vybavenie. Označili ich za „výtržníkov“, ktorí ohrozovali národnú bezpečnosť.
Spravodajský web Mizan potvrdil, že v pondelok bol popravený Alí Fahím. Mohamad-Amín Biglárí a Šáhín Váhedparast boli popravení obesením v nedeľu, zatiaľ čo poprava Amírhosejna Hatamího sa konala skôr minulý týždeň.
Ďalší muž, ktorý je v tomto prípade obvinený tiež, by mal byť podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International popravený v najbližších dňoch.
Aktivisti popravy odsúdili a súdny proces označili za nespravodlivý. „Boli vystavení mučeniu a bol im odopretý prístup k právnemu zástupcovi,“ uviedol na platforme X riaditeľ organizácie Iran Human Rights a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby „naliehavo reagovalo“.
Demonštrácie v Iráne vypukli koncom decembra pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu a rýchlo sa rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde. Nepokoje eskalovali počas nocí 8. a 9. januára, keď proti nim brutálne zasiahli bezpečnostné zložky.
Podľa iránskych úradov začali protesty v krajine ako pokojné demonštrácie, ktoré sa neskôr premenili na „zahraničím podnecované nepokoje“ sprevádzané zabíjaním a vandalizmom.
Teherán priznal, že počas nepokojov zahynulo viac ako 3000 ľudí, vrátane príslušníkov bezpečnostných zložiek a nevinných okoloidúcich.
Americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) počet mŕtvych stanovila na viac ako 7000, z ktorých drvivá väčšina boli demonštranti. Varovala tiež, že skutočný počet obetí môže byť oveľa vyšší.
