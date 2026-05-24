V Iráne popravili muža za špionáž počas konfliktu s USA a Izraelom
Teherán 24. mája (TASR) - V Iráne v nedeľu obesili muža obvineného zo špionáže, oznámila tamojšia justícia. Ide o prvú známu popravu za špionážny čin spáchaný v období počas vojny s Izraelom a Spojenými štátmi. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Modžtabá Kíán, ktorý posielal nepriateľovi informácie týkajúce sa objektoch obranného priemyslu krajiny, bol dnes skoro ráno popravený obesením,“ informoval justičný portál Mízán, ktorý dodal, že počas takmer 40-dňovej vojny muž zdieľal informácie týkajúce sa obranných schopností Iránu.
Ide o prvú popravu, ktorá priamo súvisí s údajnými špionážnymi trestnými činmi spáchanými počas vojny, ktorá vypukla 28. februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, čo vyvolalo odvetné útoky Teheránu v celom regióne.
Od začiatku konfliktu Irán zintenzívnil popravy za špionáž alebo spoluprácu s Izraelom a USA, hoci až do nedele boli všetci popravení odsúdení za trestné činy spáchané ešte pred vojnou.
Podľa portálu Mízán Kíán „odoslal viacero správ nepriateľským sieťam napojeným na sionisticko-amerického nepriateľa vrátane súradníc a informácií o zariadeniach vyrábajúcich súčiastky súvisiace s obranným priemyslom krajiny“.
Mízán uviedol, že muž posielal informácie satelitným televíznym kanálom. Portál bližšie nešpecifikoval, o ktoré išlo, iránske orgány však často obviňujú perzsky hovoriace médiá so sídlom v zahraničí zo spolupráce s Izraelom.
Správa portálu tiež uvádza, že jedno „cieľové miesto“ v Iráne bolo počas vojny zasiahnuté po tom, čo Kíán poskytol informácie o jeho polohe.
„Trest bol vykonaný dnes skoro ráno po splnení zákonných formalít,“ uviedol Mízán. Web uvádza, že poprava sa uskutočnila „menej než 50 dní“ od jeho zadržania, pričom mu bol tiež zabavený majetok.
Podľa ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International je Irán po Číne krajinou s najvyšším počtom popráv na svete.
Vo štvrtok krajina popravila dvoch mužov odsúdených za ozbrojené povstanie a členstvo v organizáciách, ktoré tamojšie úrady označili za „separatistické teroristické skupiny“. Tento výraz Irán často používa na označenie iránskych kurdských skupín so sídlom v susednom irackom Kurdistane.
