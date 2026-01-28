< sekcia Zahraničie
V Iráne popravili muža za údajnú špionáž pre Izrael
Organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že od izraelsko-iránskej vojny v júni minulého roka v Iráne popravili 12 ľudí obvinených zo špionáže či podobných činov.
TASR
Teherán 28. januára (TASR) - Iránske úrady v stredu popravili muža, ktorého v apríli 2025 zadržali pre obvinenia zo špionáže pre izraelskú tajnú službu Mosad, uviedol web Mízán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Muž bol obvinený z poskytovania informácií agentovi Mosadu, nákupu vybavenia s cieľom pomôcť Izraelu podniknúť „sabotážne operácie“ v iránskych raketových zariadeniach a z presúvania vozidiel s nastraženými výbušninami. Iránske úrady ho popravili obesením.
Organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že od izraelsko-iránskej vojny v júni minulého roka v Iráne popravili 12 ľudí obvinených zo špionáže či podobných činov. Poslednú popravu pre obvinenia zo špionáže pre Izrael vykonali v Iráne 7. januára. Ľudskoprávne organizácie sú znepokojené aj zo zadržiavania ľudí počas masových protestov v Iráne.
Aktivisti dlhodobo kritizujú Irán za rastúce využívanie trestu smrti, najmä v politicky citlivých prípadoch a pri obvineniach zo špionáže. Zároveň upozorňujú, že mnohé rozsudky sú založené na vynútených priznaniach a že procesy sa často dejú za zatvorenými dverami bez prístupu k nezávislej právnej obhajobe, píše AP.
Teherán však tvrdí, že popravení boli „agentmi nepriateľských spravodajských služieb“ zapojenými do teroristických alebo sabotážnych aktivít. Iránski predstavitelia opakovane vinia Izrael z vedenia tajných operácií na území Iránu vrátane vrážd jadrových vedcov a kybernetických útokov na strategické objekty.
Podľa údajov nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) minulý rok v Iráne popravili obesením najmenej 1500 ľudí.
