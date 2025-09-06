< sekcia Zahraničie
V Iráne popravili muža za útok na bezpečnostné sily počas protestov
Autor TASR
Teherán 6. septembra (TASR) - Iránske orgány v sobotu popravili muža, ktorého obvinili z útoku na bezpečnostných pracovníkov počas celonárodných protestov v roku 2022. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Mehrán Bahrámíjan bol podľa spravodajského portálu Mízán medzi skupinou ľudí, ktorí spustili paľbu na vozidlo s príslušníkmi bezpečnostných zložiek v meste Semirom, pričom útok si vyžiadal jednu obeť a niekoľko zranených.
K incidentu došlo 31. decembra 2022 počas vlny protestov, ktoré vypukli po smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela na jeseň toho istého roku krátko po zadržaní mravnostnou políciu.
Bahrámíjana odsúdili za streľbu na bezpečnostné vozidlo a podnecovanie ľudí k útokom na vládne budovy a personál. Súd mu udelil trest smrti a v sobotu ráno ho popravili. Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že jeho brata Fazela taktiež odsúdili na smrť za rovnaké obvinenia. Ich brata Morada zabili bezpečnostných zložky počas spomínaných protestov.
Počas protestov spred troch rokov zomreli podľa AFP stovky ľudí vrátane členov bezpečnostných síl. Polícia tiež zadržala tisíce osôb. Orgány islamskej republiky odvtedy popravili niekoľko ľudí, ktorých polícia zadržala počas protestov. V júni obesili muža, ktorý podľa súdu zabil počas spomínaných protestov sedem ľudí. Agentúra Reuters tvrdí, že v súvislosti s protestami popravili v Iráne najmenej desať osôb.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International sa v Iráne uskutočňuje najviac popráv spomedzi všetkých krajín s výnimkou Číny. Ľudskoprávne skupiny tiež tvrdia, že orgány sa pri udeľovaní trestov často spoliehajú na vynútené priznanie, ktoré získajú mučením.
