V Iráne popravili od začiatku roka vyše 1000 ľudí
Ľudskoprávne organizácie už dlho kritizujú Irán za časté využívanie trestu smrti, pričom obviňujú tamojšie úrady, že popravy využívajú na zastrašovanie disentu.
Autor TASR
Teherán 22. septembra (TASR) - Vyše 1000 ľudí popravili v Iráne len od začiatku tohto roka, uvádza vo svojej nedeľnej správe kurdská ľudskoprávna organizácia Hengaw so sídlom v Nórsku. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy agentúry DPA.
„Nikdy predtým nedošlo k vyše 1000 popravám za taký krátky čas (deväť mesiacov roka),“ informovala Hengaw. Uviedla pritom, že 404 z týchto popráv bolo vykonaných od vypuknutia júnovej vojny medzi Izraelom a Iránom. Od začiatku tohto konfliktu tak došlo k 40-percentnému nárastu v počte popráv, čo predstavuje „najvyšší nárast za posledné dve desaťročia“.
O značnom náraste počtu popráv v Iráne informovala separátne pred časom aj Organizácia Spojených národov, ktorá eviduje od začiatku roka do konca augusta 841 popráv, čo je taktiež výrazný nárast oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcich rokoch.
Za celý vlaňajší rok bolo podľa OSN v Iráne popravených 975 ľudí. Údaje z aktuálneho roka tak naznačujú, že by sa v tomto smere mohol stať rekordným za ostatné desaťročia.
Izrael a Irán viedli v júni 12-dňovú vojnu, počas ktorej izraelské a americké sily bombardovali kľúčové iránske jadrové a vojenské zariadenia. Aktivisti tvrdia, že odvtedy bolo v Iráne popravených najmenej osem mužov obvinených zo špionáže.
