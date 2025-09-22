Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Iráne popravili od začiatku roka vyše 1000 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Ľudskoprávne organizácie už dlho kritizujú Irán za časté využívanie trestu smrti, pričom obviňujú tamojšie úrady, že popravy využívajú na zastrašovanie disentu.

Autor TASR
Teherán 22. septembra (TASR) - Vyše 1000 ľudí popravili v Iráne len od začiatku tohto roka, uvádza vo svojej nedeľnej správe kurdská ľudskoprávna organizácia Hengaw so sídlom v Nórsku. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy agentúry DPA.

„Nikdy predtým nedošlo k vyše 1000 popravám za taký krátky čas (deväť mesiacov roka),“ informovala Hengaw. Uviedla pritom, že 404 z týchto popráv bolo vykonaných od vypuknutia júnovej vojny medzi Izraelom a Iránom. Od začiatku tohto konfliktu tak došlo k 40-percentnému nárastu v počte popráv, čo predstavuje „najvyšší nárast za posledné dve desaťročia“.

O značnom náraste počtu popráv v Iráne informovala separátne pred časom aj Organizácia Spojených národov, ktorá eviduje od začiatku roka do konca augusta 841 popráv, čo je taktiež výrazný nárast oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcich rokoch.

Za celý vlaňajší rok bolo podľa OSN v Iráne popravených 975 ľudí. Údaje z aktuálneho roka tak naznačujú, že by sa v tomto smere mohol stať rekordným za ostatné desaťročia.

Ľudskoprávne organizácie už dlho kritizujú Irán za časté využívanie trestu smrti, pričom obviňujú tamojšie úrady, že popravy využívajú na zastrašovanie disentu.

Izrael a Irán viedli v júni 12-dňovú vojnu, počas ktorej izraelské a americké sily bombardovali kľúčové iránske jadrové a vojenské zariadenia. Aktivisti tvrdia, že odvtedy bolo v Iráne popravených najmenej osem mužov obvinených zo špionáže.
