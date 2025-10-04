Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Iráne popravili šiestich ľudí, odsúdených za terorizmus

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Podrobnosti o identite popravených osôb a samotných útokoch nezverejnili.

Autor TASR
Teherán, 4. októbra (TASR) – V Iráne popravili šiestich členov separatistickej skupiny, odsúdených na trest smrti za ozbrojené útoky a bombové atentáty v juhozápadnej provincii Chúzestán, informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku justíciu.

„Trest smrti pre šesť separatistických teroristických živlov, ktorí v uplynulých rokoch uskutočnili sériu ozbrojených operácií a bombových útokov v provincii Chúzestán, bol vykonaný dnes ráno,“ uviedol internetový portál iránskej justície Mizan.

Podrobnosti o identite popravených osôb a samotných útokoch nezverejnili.
