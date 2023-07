V Iráne popravili tento rok už najmenej 354 ľudí, tvrdia aktivisti

Oslo 3. júla (TASR) - Iránske úrady dali počas prvých šiestich mesiacov tohto roka popraviť už najmenej 354 osôb. V porovnaní s vlaňajškom ide o značný nárast, upozornila v pondelok ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ľudskoprávne organizácie obviňujú režim v Teheráne z toho, že v poslednej dobe vo zvýšenej miere uplatňuje trest smrti pre to, aby zasial strach medzi miestnym obyvateľstvom. Deje sa tak po masívnych protestoch vyvolaných smrťou 22-ročnej Mahsy Amíníovej, ktorú vlani v septembri zadržali za nedodržiavanie pravidiel obliekania a krátko nato zomrela vo vyšetrovacej väzbe.



Zaznamenaný počet 364 popráv od januára do júna 2023 je o 36 percent vyšší, než bol v rovnakom období minulého roka, upozorňuje IHR. Až 20 percent odsúdencov, ktorých popravili od začiatku tohto roka, predstavovali príslušníci sunnitskej menšiny z provincie Balúčistán. Vyvoláva to obavy, že iránske úrady uplatňujú trest smrti vo zvýšenej miere medzi obyvateľmi neperzského pôvodu.



IHR dodala, že 206 osôb bolo v roku 2023 popravených za drogovú trestnú činnosť, čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast až o 126 percent. Medzi popravenými bolo aj šesť žien, zatiaľ čo v prípade dvoch mužov boli rozsudky smrti vykonané verejne.



Agentúra AFP pripomína, že Irán je podľa správy Amnesty International (AI) druhým najväčším vykonávateľom popráv hneď po Číne. Popravy sa v Iráne vykonávajú spravidla obesením.