V Iráne popravili tri ženy odsúdené za zabitie manželov

Oslo 29. júla (TASR) - V Iráne v priebehu jedného dňa popravili tri ženy odsúdené za zabitie svojich manželov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na správy aktivistov.



Podľa údajov mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) k popravám troch žien obesením došlo 27. júla v rôznych iránskych väzniciach. Od začiatku roka 2022 tak už v Iráne popravili najmenej desať žien.



Aktivisti upozorňujú, že v Iráne narastá počet popravených žien. Mnohé z nich boli odsúdené za zabitie manželov, ktorí sa dopúšťali domáceho násilia alebo sa za nich museli vydať ešte v detskom veku. Nezriedka pritom išlo o ich vlastných príbuzných.



Iránske islamské zákony neumožňujú samotným ženám požiadať o rozvod, a to ani v prípade domáceho násilia a zneužívania.



V rokoch 2010 - 2021 popravili v Iráne najmenej 164 žien, uvádza sa vo vlaňajšej správe IHR.



Organizácie na ochranu ľudských práv poukazujú na to, že od začiatku tohto roka sa v Iráne zvýšil celkový počet vykonaných popráv. IHR ich v roku 2022 zatiaľ napočítala minimálne 306.



Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že do funkcie iránskeho prezidenta vlani nastúpil bývalý šéf iránskej justície, ultrakonzervatívec Ebráhím Raísí. V posledných mesiacoch v Iráne prebehla vlna protestov vyvolaných rastúcimi cenami potravín a ďalších základných komodít.