V Iráne popravili za dva dni 11 príslušníkov menšiny, tvrdia aktivisti

Paríž 2. augusta (TASR) - V Iráne v priebehu 48 hodín popravili obesením 11 príslušníkov sunnitskej menšiny Balúčov za drogovú trestnú činnosť. Oznámila to v stredu ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku.



Vyvoláva to obavy, že iránske úrady uplatňujú trest smrti vo zvýšenej miere medzi obyvateľmi tejto komunity, píše agentúra AFP, od ktorej TASR prevzala správu.



Príslušníci menšiny Balúčov vyznávajú sunnitskú odnož islamu – na rozdiel od šiitskej vetvy, ktorá v Iráne dominuje.



Deviatich iránskych Balúčov a dvoch príslušníkov tejto menšiny zo susedného Afganistanu obesili v priebehu nedele až utorka rána. IHR uviedla, že v júli zaznamenala v Iráne 61 popráv. Celkovo v krajine popravili v priebehu tohto roka 423 osôb.



IHR uviedla, že príslušníci menšiny Balúčov, ktorí tvoria iba dve až šesť percent populácie, v roku 2022 predstavovali tretinu všetkých popravených.



Ľudskoprávne organizácie obviňujú režim v Teheráne z toho, že v poslednej dobe vo zvýšenej miere uplatňuje trest smrti, aby zasial strach medzi miestnym obyvateľstvom. Deje sa tak po masívnych protestoch vyvolaných smrťou 22-ročnej Mahsy Amíníovej, ktorú vlani v septembri zadržali za nedodržiavanie pravidiel obliekania a krátko nato zomrela vo vyšetrovacej väzbe.



IHR dodala, že takmer polovicu z 256 osôb, ktorých v Iráne v roku 2022 popravili za drogovú trestnú činnosť, tvorili členovia menšiny Balúčov.