V Iráne popravili ženu odsúdenú za vraždu manžela, vo väzení porodila

Paríž/Teherán 26. mája (TASR) - V Iráne popravili 28-ročnú ženu, ktorá bola obvinená z vraždy svojho manžela a vo väznici porodila dieťa. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informovali viaceré ľudskoprávne organizácie. K poprave obesením podľa nich došlo 20. mája v meste Ardabíl na severozápade krajiny, píše TASR.

Iránske médiá o poprave neinformovali. Ľudskoprávne organizácie uviedli, že ženu zadržali pred tromi rokmi pre podozrenie z vraždy svojho manžela, na ktorú údajne použila tabletky na spanie. V čase zatknutia bola tehotná. Dieťa, ktoré má teraz dva roky, porodila vo väzení. AFP dodala, že mladá žena pred popravou požiadala svoju matku, aby sa o dieťa postarala.

Ľudskoprávne organizácie Iran Human Rights a Hengaw uviedli, že táto mladá matka bola už šiestou ženou popravenou tento rok v Iráne, ktorý ročne vykonáva viac popráv než ktorákoľvek iná krajina okrem Číny.

Zo správy Iran Human Rights z tohto roka vyplýva, že vlani v islamskej republike popravili najmenej 48 žien, pričom 21 z nich odsúdili na smrť za vraždu manželov alebo snúbencov.

Mimovládne organizácie tiež tvrdia, že v niektorých prípadoch išlo o mužov, s ktorými boli ženy v príbuzenskom vzťahu ešte pred uzavretím manželstva. Zároveň dodávajú, že ženy si nemohli dovoliť zaplatiť finančné odškodnenie rodine obete, ktoré môže v Iráne zabrániť vykonaniu popravy.

V apríli prezident USA Donald Trump upozornil na prípady ôsmich iránskych žien údajne čakajúcich na vykonanie trestu smrti. Na sociálnej sieti vtedy zdieľal príspevok z platformy X tvrdiaci, že týmto ženám hrozí obesenie. Aktivisti neskôr uviedli, že niektorým ženám z fotografií zdieľaných Trumpom trest smrti ani nehrozil alebo už boli z väzenia prepustené.

Agentúra Human Rights Activists News Agency v pondelok informovala, že iránsky najvyšší súd zrušil rozsudok smrti nad jednou zo žien, Bítou Hemmatíovou, súdenou v prípade súvisiacom s protivládnymi protestmi z januára 2026.
