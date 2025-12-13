Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Iráne popravili ženu za vraždu štvorročnej nevlastnej dcéry

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Iránsky súdny systém si ponecháva trest smrti za najťažšie zločiny vrátane vraždy a znásilnenia, popravy zvyčajne vykonáva obesením na úsvite.

Autor TASR
Teherán 11. decembra (TASR) - Irán v sobotu popravil ženu odsúdenú za zabitie štvorročnej nevlastnej dcéry. Dieťa identifikované ako Ava zomrelo v decembri 2023 pre poranenia mozgu a zranenia, ktoré jej spôsobila nevlastná matka, informoval v tom čase súdny spravodajský portál Mizan Online. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Po súdnom konaní bola žena v marci 2024 odsúdená na kisas – islamský trest odplaty, ktorý umožňuje rodine obete požadovať smrť páchateľa. Rozsudok neskôr potvrdil odvolací súd.

Predseda Najvyššieho súdu provincie Západný Azerbajdžan Naser Atabati, kde k zločinu došlo, uviedol, že poprava bola vykonaná v sobotu na úsvite. Dodal, že Avina matka „dôrazne požadovala“ odplatu. Úrady meno popravenej ženy nezverejnili.

Iránsky súdny systém si ponecháva trest smrti za najťažšie zločiny vrátane vraždy a znásilnenia, popravy zvyčajne vykonáva obesením na úsvite.

Podľa organizácií pre ľudské práva vrátane Amnesty International je Irán krajinou s druhým najvyšším počtom popráv po Číne.
