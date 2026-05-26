V Iráne pozastavili činnosť orgánu, ktorý nariadil obnovenie internetu
Prístup k internetu v islamskej republike je takmer úplne zablokovaný od začiatku vojny, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán 28. februára.
Autor TASR
Teherán 26. mája (TASR) - Správny súd v Iráne v utorok pozastavil činnosť prezidentského orgánu, ktorý v pondelok nariadil obnovenie prístupu na internet v krajine. Rozhodol tak „po podaní sťažností“, informovala webová stránka Mizán bez poskytnutia ďalších podrobností, uviedla agentúra AFP, píše TASR.
Rozhodnutím správneho súdu bola pozastavená činnosť Špeciálneho veliteľstva pre organizáciu a riadenie kybernetického priestoru v Iráne, ktoré svojím výnosom 12. mája zriadil iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Tamojšie médiá uviedli, že pokyn na obnovenie dostupnosti internetu vydala tiež hlava štátu.
AFP uviedla, že nie je jasné, kto podal sťažnosti, ktoré viedli k pozastaveniu činnosti tohto orgánu.
Prístup k internetu v islamskej republike je takmer úplne zablokovaný od začiatku vojny, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán 28. februára. Funguje len tzv. národný internet, ktorý umožňuje navštíviť štátom schválené webové stránky.
V dôsledku toho milióny Iráncov prišli o možnosť spojiť sa s príbuznými v zahraničí. Výrazné sú aj ekonomické dôsledky, lebo blokovanie internetu postihuje aj mnoho obchodníkov, ktorí sú naň často odkázaní.
Kým bežní Iránci sú pri obchádzaní obmedzení odkázaní na drahé VPN, úrady v posledných týždňoch zaviedli aj oficiálny viacúrovňový systém ‚Pro Internet‘, ktorý poskytuje širší prístup k internetu vybraným profesijným skupinám, avšak za vyššie poplatky.
Iránske úrady oficiálne tvrdia, že internet blokujú z bezpečnostných dôvodov. Podľa pozorovateľov ho však islamský režim pravdepodobne odpojil, aby sa na sociálnych sieťach nešírili správy, fotografie a videá o skutočnom rozsahu vojnových škôd a náladách spoločnosti.
Organizácia NetBlocks, ktorá monitoruje dostupnosť internetu vo svete, uviedla, že jeho prerušenie v Iráne po vypuknutí vojny bolo „najdlhšou odstávkou internetu na celoštátnej úrovni, aká bola kedy zaznamenaná“.
