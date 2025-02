V Iráne pre chladné až mrazivé počasie opäť zatvárajú školy a úrady

Teherán 8. februára (TASR) - Pre chladné až mrazivé zimné počasie v Iráne zatvoria od soboty opäť školy, vzdelávacie centrá, banky aj všetky vládne úrady. Opatrenie sa dotkne prinajmenšom 20 z celkových 31 provincií vrátane metropole Teherán, informuje TASR na základe správy agentúry AFP citujúcej z iránskych médií.



Okrem hlavného mesta i rovnomennej provincie budú školy a úrady zatvorené napríklad v provinciách Východný a Západný Azerbajdžan, Kurdistan, Kermánšáh, Gílán či Markazí. V Iráne sa do školy zvyčajne chodí od soboty do stredy.



Kompetentné úrady sa tak rozhodli v súvislosti s očakávaným prudkým ochladením. Iránska štátna televízia odvysielala predpovede, podľa ktorej dôjde od piatka do zhruba polovice budúceho týždňa vo viacerých provinciách k ochladeniu až o 12 stupňov Celzia.



Iránska tlačová agentúra IRNA uviedla, že priemerná teplota v hlavnom meste by sa mala v nasledujúcich dňoch pohybovať od šiestich do mínus troch stupňov Celzia. V niektorých oblastiach provincie Ardabíl na severozápade krajiny klesne podľa miestnych meteorológov teplota až na mínus 18 stupňov Celzia.



Na západe a severe krajiny hlásili v uplynulých dvoch dňoch aj sneženie. V provincii Gílán nariadili v piatok evakuáciu troch štvrtí veľkého mesta Rašt, a to z dôvodu rozvodnenej rieky.



Irán bol aj napriek svojim obrovským zásobám ropy a zemného plynu v ostatných mesiacoch nútený šetriť elektrickou energiou, a to pre zvýšený dopyt obyvateľov zapríčinený mínusovými teplotami, ktorý zastarávajúce elektrárne nedokážu uspokojiť. Podobné odstávky škôl a úradov nariadil už v decembri aj v januári po tom, ako v novembri riadene dočasne vypínal prúd domácnostiam a firmám.