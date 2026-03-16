< sekcia Zahraničie
V Iráne pre vynášanie informácií nepriateľom zadržali vyše 500 ľudí
Približne polovica zadržaných je označená za „závažné prípady“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 16. marca (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky zadržali v súvislosti s prebiehajúcou vojnou s USA a Izraelom už viac než 500 ľudí, ktorých podozrievajú z vynášania informácií nepriateľom. Oznámil to v nedeľu šéf štátnej polície Ahmad-Rezá Radan, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Približne polovica zadržaných je označená za „závažné prípady“. Ide o jednotlivcov, ktorí údajne odovzdávali informácie o cieľoch útokov alebo nakrúcali zábery z miest úderov a odosielali ich do zahraničia. Radan nespresnil, kedy k zadržaniam došlo.
Irán počas vojny, ktorú spustili americké a izraelské útoky 28. februára, podľa agentúry DPA zaviedol vojenskú cenzúru. Iránska justícia uvádza, že fotografovanie citlivých zariadení a škôd spôsobených údermi sa môže považovať za ohrozenie štátnej bezpečnosti, za čo hrozia prísne tresty.
Iránske médiá už skôr v nedeľu informovali o desiatkach osôb zadržaných v niekoľkých oblastiach krajiny.
Podľa agentúry Tasním na severozápade Iránu zatkli 20 ľudí na základe obvinení tamojšej prokuratúry, že posielali Izraelu informácie o polohe iránskych vojenských a bezpečnostných objektov. Desať osôb zadržali na severovýchode Iránu, ktorý zostal náletmi relatívne nedotknutý. Niektoré z nich podozrievajú zo zbierania informácií o kritických lokalitách a hospodárskej infraštruktúre.
Izrael začal útočiť na iránske bezpečnostné kontrolné stanovištia na základe tipov od informátorov priamo v teréne. Ide podľa zdroja agentúry Reuters o novú fázu izraelského zásahu proti Iránu.
„Keďže sionistický nepriateľ (Izrael) a USA sa pokúšajú napadnúť Irán, súčasne aktivujú žoldnierov a špiónov, aby ako ďalší krok vyvolali nepokoje,“ uviedla provinčná pobočka spravodajskej služby Revolučných gárd, ktorú citovala agentúra Tasním.
