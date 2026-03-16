Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. marec 2026
< sekcia Zahraničie

V Iráne pre vynášanie informácií nepriateľom zadržali vyše 500 ľudí

Na snímke štyria muži s rúškami na tvári kráčajú a hustý čierny dym stúpa po útoku izraelskej armády na ropné sklady v iránskom metropole Teherán. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 16. marca (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky zadržali v súvislosti s prebiehajúcou vojnou s USA a Izraelom už viac než 500 ľudí, ktorých podozrievajú z vynášania informácií nepriateľom. Oznámil to v nedeľu šéf štátnej polície Ahmad-Rezá Radan, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Približne polovica zadržaných je označená za „závažné prípady“. Ide o jednotlivcov, ktorí údajne odovzdávali informácie o cieľoch útokov alebo nakrúcali zábery z miest úderov a odosielali ich do zahraničia. Radan nespresnil, kedy k zadržaniam došlo.

Irán počas vojny, ktorú spustili americké a izraelské útoky 28. februára, podľa agentúry DPA zaviedol vojenskú cenzúru. Iránska justícia uvádza, že fotografovanie citlivých zariadení a škôd spôsobených údermi sa môže považovať za ohrozenie štátnej bezpečnosti, za čo hrozia prísne tresty.

Iránske médiá už skôr v nedeľu informovali o desiatkach osôb zadržaných v niekoľkých oblastiach krajiny.

Podľa agentúry Tasním na severozápade Iránu zatkli 20 ľudí na základe obvinení tamojšej prokuratúry, že posielali Izraelu informácie o polohe iránskych vojenských a bezpečnostných objektov. Desať osôb zadržali na severovýchode Iránu, ktorý zostal náletmi relatívne nedotknutý. Niektoré z nich podozrievajú zo zbierania informácií o kritických lokalitách a hospodárskej infraštruktúre.

Izrael začal útočiť na iránske bezpečnostné kontrolné stanovištia na základe tipov od informátorov priamo v teréne. Ide podľa zdroja agentúry Reuters o novú fázu izraelského zásahu proti Iránu.

„Keďže sionistický nepriateľ (Izrael) a USA sa pokúšajú napadnúť Irán, súčasne aktivujú žoldnierov a špiónov, aby ako ďalší krok vyvolali nepokoje,“ uviedla provinčná pobočka spravodajskej služby Revolučných gárd, ktorú citovala agentúra Tasním.
