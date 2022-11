V Iráne prepustili na kauciu známu herečku i bývalého futbalistu

Teherán 28. novembra (TASR) - Známu iránsku herečku Hengáme Kázíáníovú, ktorá podporila pokračujúce masové protesty proti iránskemu vedeniu, po týždni väzenia prepustili na slobodu. Podľa iránskej tlačovej agentúry Tasnim, tomu predchádzalo zaplatenie kaucie.



Na kauciu sa na slobodu dostal aj disident Hosejn Ronakí, jedna z najvýznamnejších osobností zatknutých v súvislosti s protivládnymi demonštráciami, uviedla agentúra AFP monitorovaná TASR.



Na kauciu je už na slobode aj známy futbalista Vorja Kefúrí. Zadržaný bol 24. novembra - po tom, ako na sociálnych sieťach zverejnil výzvu, aby iránska vláda prestala s násilím voči Kurdom.



Kefúrí bol v minulosti členom iránskej reprezentácie, ale na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v Katare nehrá.



Jeho zadržanie sa na Západe interpretovalo aj ako odkaz iránskym hráčom do kataru, aby sa zdržali verejnej kritiky iránskeho režimu. Iránski futbalisti totiž pred úvodným zápasom s Anglickom nespievali iránsku hymnu, čím údajne chceli prejaviť solidaritu s protivládnymi protestmi.



Iránska justícia 20. novembra oznámila, že Kázíáníová bola medzi ôsmimi celebritami a politikmi, ktorých na polícii vypočúvali za komentáre k protestom vyvolaným smrťou 22-ročnej Mahsy Amíníovej.



Amíníová bola zatknutá mravnostnou políciou za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien v Iráne. Po niekoľkých dňoch vo väzbe 16. septembra zomrela.



V súvislosti s masovými protestmi, ktoré iránske vedenie označuje za "nepokoje" vyvolané nepriateľmi zo Západu, boli zatknuté tisíce ľudí a desiatky demonštrantov prišli o život.



Medzi poslednými osobami, ktoré polícia v pondelok predvolala v súvislosti s protestmi, je Sádek Zibakalám, jeden z profesorov Teheránskej univerzity. Podľa agentúry IRNA je obvinený z toho, že na platforme Twitter šíril "bez dôkazov" správy o tom, že počas protestov prišlo o život "viac ako 400 Iráncov".



"Tento počet je založený na správach organizácie Iran Human Rights so sídlom v Nórsku a perzskojazyčných médií so sídlom v zahraničí a nemám žiadne spoľahlivé informácie o počte zabitých ľudí," napísal Zibakalám na Telegrame po svojom predvolaní.