V Iráne protestujú maloobchodníci, Pezeškiján vyzval na dialóg
Ďalšia iránska agentúra ILNA v pondelok informovala, že protestujúci žiadajú okamžitý zásah vlády s cieľom zmierniť výkyvy výmenného kurzu a stanoviť jasnú ekonomickú stratégiu.
Autor TASR
Teherán 30. decembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vyzval vládu, aby načúvala „legitímnym požiadavkám“ protestujúcich maloobchodníkov, informovala v utorok iránska tlačová agentúra IRNA. Maloobchodníci v Teheráne v pondelok už druhý deň po sebe neotvorili obchody po tom, čo oslabená iránska mena dosiahla na neoficiálnom trhu nové minimá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Požiadal som ministra vnútra (Eskandara Mómeního), aby si vypočul legitímne požiadavky protestujúcich prostredníctvom dialógu s ich zástupcami, aby mohla vláda urobiť všetko, čo je v jej silách, aby vyriešila tieto problémy a konala zodpovedne,“ povedal prezident.
Ďalšia iránska agentúra ILNA v pondelok informovala, že protestujúci žiadajú okamžitý zásah vlády s cieľom zmierniť výkyvy výmenného kurzu a stanoviť jasnú ekonomickú stratégiu.
Cenové výkyvy podľa AFP paralyzujú predaj niektorých dovážaných tovarov, pričom predajcovia aj kupujúci odkladajú transakcie, kým nebudú vyhliadky jasnejšie.
„Podnikať v takýchto podmienkach sa nedá,“ citovala ILNA jedného z protestujúcich.
Agentúra Fárs zverejnila zábery demonštrantov blokujúcich ulicu v Teheráne s množstvom obchodov. Na fotografiách rozháňajú demonštrantov poriadkové sily, zrejme pomocou slzného plynu. Podľa agentúry boli hlásené menšie fyzické potýčky medzi protestujúcimi a bezpečnostnými silami. Zároveň upozornila, že takéto zhromaždenia by mohli viesť k nestabilite v štáte.
Najvyšší sudca Iránu Gholámhosejn Mohsení Ežeí vyzval na „potrestanie tých, ktorí sú zodpovední za fluktuáciu meny“.
Iránska vláda v reakcii na ekonomické ťažkosti oznámila výmenu guvernéra centrálnej banky.
Pezeškiján v nedeľu predložil parlamentu rozpočet na nasledujúci perzský rok, pričom avizoval boj proti inflácii a vysokým nákladom na živobytie.
Inflácia v Iráne dosiahla v decembri medziročne 52 percent, vyplýva z oficiálnych štatistík. Tento údaj však podľa AFP zďaleka nezodpovedá nárastu cien mnohých tovarov, najmä v prípade základných potrieb.
Iránske hospodárstvo je poznačené západnými sankciami a v uplynulej dobe ho zasiahlo opätovné uvalenie sankcií OSN súvisiacich s jadrovým programom, konštatuje AFP.
