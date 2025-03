V Iráne rezignoval viceprezident Muhammad Džavád Zaríf

Teherán 2. marca (TASR) - Krátko po tom, čo iránsky parlament v nedeľu zbavil funkcie ministra hospodárstva a financií Abdolnásera Hemmatího, oznámil svoju rezignáciu aj vplyvný viceprezident Muhammad Džavád Zaríf, uviedla iránska štátna tlačová agentúra IRNA. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Zaríf svoju rezignáciu odovzdal do rúk iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána, čo podľa DPA znamená ďalší neúspech pre tohto umierneného konzervatívneho lídra len sedem mesiacov po jeho nástupe do funkcie.



Rozhodnutie Zarífa prišlo po tom, čo iránsky parlament, v ktorom dominujú konzervatívni zástancovia tvrdej línie, vyslovil nedôveru umiernenému bývalému šéfovi centrálnej banky, ministrovi hospodárstva a financií Hemmatímu.



Za jeho odvolanie hlasovalo celkom 182 z dovedna 273 poslancov. K tomuto kroku dospel parlament v súvislosti s dlhotrvajúcou ekonomickou krízou a prudko stúpajúcou infláciou v krajine, pripomína DPA. Množstvo Iráncov zápasí so zvyšujúcimi sa cenami potravín, pričom mäso či ryby sa v súčasnosti považujú za luxus.



Zaríf predtým už nakrátko odstúpil - v auguste 2024 po 11 dňoch v úrade. Odôvodnil to vtedy nezhodami s Pezeškijánom ohľadne jeho konzervatívneho kabinetu. Vzápätí sa do funkcie vrátil, dodáva DPA.