V Iráne rozšírili zákaz venčenia psov, ohrozujú vraj zdravie a pokoj

Teherán 8. júna (TASR) - Iránske úrady rozšírili zákaz „venčenia“ psov na verejnosti do viacerých miest v rôznych častiach krajiny. Zákaz nadväzuje na príkaz z roku 2019, ktorým polícia zakázala prechádzku so psom na verejnosti v Teheráne. Ako s odvolaním sa na miestne médiá informovala agentúra AFP, opatrenie sa odvoláva na potrebu ochrany verejného zdravia, spoločenského poriadku a bezpečnosti.



V nedeľu sa zákaz, ktorý doteraz platil len v Teheráne, rozšíril aj na mesto Ilám na západe krajiny a najmenej 17 ďalších miest, vrátane Isfahánu v strednom Iráne a Kermánu na juhu.



Vlastnenie psov a pohyb s nimi na verejnosti sú v Iráne dlhodobo kontroverznou témou. Hoci zákon výslovne nezakazuje chov psov, mnohí duchovní považujú psy a ich sliny za rituálne nečisté. Niektorí štátni predstavitelia ich zároveň vnímajú ako symbol západného kultúrneho vplyvu.



AFP pripomenula, že miestne úrady v Iráne z času na čas vydávajú zákazy pohybu so psami na verejných priestranstvách alebo ich prepravovania v osobných vozidlách. Ide o súčasť snahy odradiť občanov od ich chovu. Vymáhanie týchto opatrení je však nejednotné a v mnohých oblastiach, vrátane Teheránu, ľudia so psami naďalej bežne chodia po vonku.



Štátny denník Iran v sobotu uviedol, že nové opatrenia sú zamerané na „udržiavanie verejného poriadku, bezpečnosti a ochranu zdravia“. Podľa prokurátora mesta Hamadán totiž „prechádzky so psami predstavujú hrozbu pre verejné zdravie, pokoj a pohodlie obyvateľov“.



AFP tiež pripomenula, že v roku 2021 skupina 75 poslancov iránskeho parlamentu označila chov domácich zvierat za „deštruktívny spoločenský problém“, ktorý môže „postupne narušiť iránsky a islamský spôsob života“.



Najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v roku 2017 vyhlásil, že chov psov z iných než praktických dôvodov – ako je stráženie, pasenie alebo poľovníctvo – je zavrhnutiahodný. Dodal, že ak takéto správanie napodobňuje zvyky nemoslimov, propaguje ich kultúru alebo obťažuje susedov, je nábožensky neprípustné, informovala agentúra Tasním.