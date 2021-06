V Iráne sa konajú prezidentské voľby, favoritom je šéf justície

Na archívnej fotografii Hassan Rúhaní. Foto: TASR/AP

Teherán 18. júna (TASR) - V Iráne sa začali prezidentské voľby, v ktorých sa o priazeň voličov budú uchádzať štyria kandidáti, pričom favoritom je konzervatívny šéf iránskej justície Ebráhím Raísí, píše agentúra AFP.Podľa agentúry AFP sa po nevýraznej kampani očakáva, že volebná účasť v krajine dosiahne nové minimum.Ako prvý odvolil v piatok najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí, a to v Teheráne krátko po 07.00 h miestneho času (04.30 SELČ). Následne vyzval takmer 60 miliónov oprávnených voličov, aby ho nasledovali:povedal.Volebné miestnosti sa zatvárajú o polnoci miestneho času (21.30 SELČ). Výsledky hlasovania by mali byť známe v sobotu okolo poludnia, píše AFP.Raísí (60) je považovaný za blízkeho spolupracovníka iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Svoju kandidatúru však len dva dni pred voľbami stiahli až traja uchádzači.Konzervatívec Alírezá Zákání svoju kandidatúru na prezidentský úrad stiahol v stredu ráno, len pár hodín po tom, čo tak spravil aj pro-reformný politik a bývalý viceprezident Mohsen Mehralízáde. V boji o prezidentský úrad tak zostal len jediný reformista - bývalý guvernér iránskej národnej banky Abdolnáser Hemmatí. V stredu popoludní z boja o prezidentské kreslo odstúpil aj ďalší konzervatívny kandidát Saíd Džalílí, ktorý následne apeloval na voličov, aby hlasovali za Raísího.Stiahnutie kandidatúry na poslednú chvíľu nie je v Iráne ničím výnimočným, píše AFP. Podľa tejto agentúry tak kandidáti často robia výmenou za prísľub funkcie v novej vláde zo strany volebného favorita.Dosluhujúci prezident Hasan Rúhání, ktorý je považovaný za relatívne umierneného politika, už v prezidentských voľbách kandidovať nemohol, keďže je v tejto funkcii už druhé po sebe nasledujúce obdobie.Pôvodne sa do prezidentských volieb zaregistrovalo takmer 600 uchádzačov, z toho 40 žien. Rada strážcov, najvyšší orgán pre dohľad nad dodržiavaním iránskej ústavy, však následne schválila len kandidatúru siedmich uchádzačov o post nového iránskeho prezidenta, pričom údajne odmietla väčšinu reformných a umiernených kandidátov.Táto konzervatívna rada, zložená z 12 klerikov a právnikov, ktorá je už roky predmetom kritiky pre svoj nedemokratický prístup, je zodpovedná za to, aby boli prezidentskí kandidáti ideologicky vhodní a lojálni.