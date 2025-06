V Iráne sa konal štátny pohreb veliteľov a vedcov zabitých vo vojne

Teherán 28. júna (TASR) - Iránsku metropolu Teherán v sobotu lemovali veľké davy ľudí v čiernom oblečení pri príležitosti pohrebu desiatok obetí zabitých počas nedávnej 12-dňovej vojny s Izraelom, vrátane vysoko postavených vojenských veliteľov, jadrových vedcov a civilistov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a AP.



Rakvy obetí s fotografiami zosnulých a štátnymi vlajkami boli privezené na teheránske námestie Azadi. Účastníci pohrebu mávali vlajkami a niektorí hádzali na rakvy lupienky ruží.



Medzi pochovanými je náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl generálmajor Mohammad Bágherí, veliteľ Revolučných gárd Hosejn Salámí či šéf vzdušných síl Revolučných gárd Amír Alí Hádžízáde. AP s odvolaním na iránske médiá uviedla, že celkovo malo byť pochovaných 60 osôb vrátane štyroch žien a štyroch detí.



Štátne média informovali, že na smútočnej slávnosti sa zúčastnilo viac ako milión ľudí. Agentúre AP sa tieto údaje bezprostredne potvrdiť nepodarilo. Informovala však, že niektorí ľudia kričali heslá „smrť Amerike“ a „smrť Izraelu“. Na námestí sa neskôr konali hromadné modlitby.



„Dnes Iránci hrdinským odporom proti dvom režimom vyzbrojeným jadrovými zbraňami ochránili svoju česť a dôstojnosť a do budúcnosti hľadia hrdo, dôstojnejšie a odhodlanejšie ako kedykoľvek predtým,“ uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na platforme Telegram.



Na pohrebe sa okrem šéfa iránskej diplomacie zúčastnil aj prezident Masúd Pezeškiján či poradca iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alí Šamchání. Ten počas ozbrojeného konfliktu s Izraelom utrpel zranenia a bol tiež hospitalizovaný.



Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí sa od začiatku konfliktu medzi Teheránom a Tel Avivom na verejnosti neobjavil a k pohrebu sa bezprostredne nevyjadril. Reuters pripomína, že v minulosti sa nad rakvami vysoko postavených veliteľov pred verejnými obradmi vysielanými v štátnej televízii modlil.



Konflikt medzi krajinami vyvolala vlna izraelských leteckých útokov 13. júna, na ktorú Irán odpovedal odvetnou reakciou. V utorok vstúpilo do platnosti prímerie, ktoré po počiatočnej roztržke zatiaľ obe strany dodržiavajú. Deklarovaným cieľom Tel Avivu bolo zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň. Irán dlhodobo popiera, že by toto bolo cieľom jeho jadrového programu.



Podľa iránskeho ministerstva zdravotníctva zahynulo počas tohto konfliktu 627 civilistov a viac ako 4700 osôb bolo zranených. Izraelský rezort zdravotníctva uviedol, že vojna si vyžiadala 28 izraelských obetí a viac ako 3000 zranených.