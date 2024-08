V Iráne sa uskutočnila zriedkavá verejná poprava za vraždu právnika

Teherán 26. augusta (TASR) - Irán v pondelok vykonal zriedkavú verejnú popravu muža za vraždu právnika spred dvoch rokov, oznámili tamojšie štátne médiá. TASR o tom informuje podľa tlačových agentúr AP a AFP.



"Dnes ráno bol v meste Šáhrúd v severnej provincii Semnán verejne vykonaný rozsudok smrti nad vrahom právnika," uviedla iránska justícia na svojom spravodajskom webovom portáli Mizan Online.



Oficiálna tlačová agentúra IRNA uviedla, že išlo o 20-ročného muža, ktorý sa priznal, že si ho na vraždu právnika najal zločinecký gang.



Bližšie neidentifikovaného muža odsúdili za to, že v auguste 2021 smrteľne postrelil právnika loveckou puškou pred očami jeho manželky a syna. Pondelková poprava bola vykonaná v súlade s islamským právom šaría o "odplate".



Podľa organizácie Iran Human Rights (IHR) so sídlom v nórskom Osle, ktorá monitoruje popravy v Iráne, išlo o prvú verejnú popravu v tomto roku. Verejné popravy sú v Iráne pomerne zriedkavé a takmer všetky sa vykonávajú vo väzniciach, zvyčajne obesením. V roku 2022 to bolo 500 odsúdených, uvádza IHR.



Irán v roku 2022 verejne obesil muža odsúdeného za smrteľné pobodanie dvoch členov polovojenských jednotiek počas násilností spojených s celonárodnými protestmi proti teokracii.



V strednom Iráne v stredu popravili veštca za znásilnenie a sexuálne obťažovanie svojich klientov.



Podľa organizácií na ochranu ľudských práv vrátane Amnesty International (AI) Irán popraví ročne viac ľudí ako ktorákoľvek iná krajina na svete okrem Číny.