V Iráne sa začala registrácia uchádzačov o prezidentský úrad

Teherán 11. mája (TASR) – V Iráne sa v utorok začala registrácia potenciálnych kandidátov prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 18. júna, informovala agentúra AP.



Registrácia potrvá štyri dni, dodala agentúra IRNA. Mená zaregistrovaných uchádzačov o prezidentskú funkciu musí potom ešte schváliť Rada strážcov iránskej ústavy, ktorá svoje rozhodnutie zverejní 26. a 27. mája.



Predvolebná kampaň v Iráne sa začne 28. mája a potrvá do 16. júna. Na 17. júna bude vyhlásené moratórium, ktoré bude platiť aj v deň volieb.



Okrem prezidentských volieb sa 18. júna v Iráne budú voliť aj poslanci mestských zastupiteľstiev.



O prezidentskú funkciu v Iráne sa podľa nedávno pozmenených kritérií môže uchádzať osoba, ktorá nie je mladšia ako 40 rokov a nie staršia ako 75 rokov.



Súčasný prezident Hasan Rúhání, ktorý je považovaný za relatívne umierneného politika, už nemôže v prezidentských voľbách kandidovať, pretože je vo funkcii už druhé po sebe nasledujúce obdobie.



Agentúra AP dodala, že z nedávnych prieskumov nevzišiel žiadny kandidát, ktorý by sa tešil mimoriadnej obľube u iránskych voličov. Prieskumy tiež naznačujú malý záujem verejnosti o hlasovanie. Ako dôvod politológovia uvádzajú negatívne dôsledky ekonomických sankcií na život bežných Iráncov, ako aj vplyv pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá silno zasiahla aj Irán.



AP dodala, že spektrum kandidátov prezidentských volieb v Iráne bude široké: od radikálov, ktorí budú chcieť rozšíriť iránsky jadrový program a „postaviť sa svetu", cez umiernených, ktorí sa držia súčasného kurzu, a reformátorov, ktorí chcú zmeniť iránsku teokraciu zvnútra.



AP však upozornila, že práve tí, ktorí volajú po radikálnych zmenách, môžu byť z volieb odstavení, ak by ich kandidatúru odmietla 12-členná rada strážcov ústavy, keďže práve ona pod dohľadom najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího vetuje a schvaľuje prezidentských kandidátov.