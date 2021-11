V Iráne sa začali každoročné vojenské cvičenia

Teherán 7. novembra (TASR) – Iránska armáda spustila v nedeľu svoje každoročné vojenské cvičenia v pobrežnom regióne pri Ománskom zálive. Konajú sa necelý mesiac pred plánovaným obnovením rozhovorov o iránskom jadrovom programe so Západom, píše agentúra AP.



Iránska štátna televízia v správe o začiatku manévrov uviedla, že jednotky námorných, vzdušných i pozemných síl sa zúčastňujú na cvičeniach v oblasti s rozlohou vyše milión štvorcových kilometrov. Cvičenia prebiehajú východne od strategického Hormuzského zálivu, cez ktorý prechádza takmer 20 percent globálnych dodávok ropy, približuje AP.



Podľa štátnej televízie sa do manévrov zapoja prepadové i výsadkové oddiely, stíhačky, vrtuľníky, ponorky či drony. Nie je jasné, koľko budú cvičenia trvať, sú však zamerané na "zlepšenie pripravenosti čeliť zahraničným hrozbám a prípadnej invázii".



Irán uskutočňuje vojenské cvičenia v čase zvýšeného napätia so Spojenými štátmi, ktoré panuje, odkedy vláda bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpila od tzv. jadrovej dohody Teheránu s veľmocami z roku 2015.



Americkí predstavitelia uplynulý týždeň oznámili, že Irán zadržal v Ománskom zálive ropný tanker plaviaci sa pod vietnamskou vlajkou, ktorý stále drží vo svojom prístave.



Jadrová dohoda prisľúbila Iránu ekonomické stimuly výmenou za obmedzenia nukleárneho programu, a to s cieľom zabrániť islamskej republike vo vývoji jadrových zbraní. Po odstúpení USA Teherán postupne prestával plniť svoje záväzky z tejto dohody.



Európska únia, Irán a Spojené štáty tento týždeň oznámili, že nepriame rozhovory s cieľom oživiť jadrovú dohodu budú po niekoľkých mesiacoch odkladov znova pokračovať 29. novembra vo Viedni.