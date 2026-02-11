Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Iráne si pripomenuli výročie islamskej revolúcie

Oslavy výročia islamskej revolúcie v Teheráne v Iráne v stredu 11. februára 2026. Foto: TASR/AP

Na oslavách sa zúčastnili aj ministri a príslušníci armády. v Teheráne v Iráne v stredu 11. februára 2026.

Autor TASR
Teherán 11. februára (TASR) - Milióny ľudí vyšli v stredu do ulíc iránskych miest, aby si pripomenuli výročie islamskej revolúcie z roku 1979, informovala o tom iránska tlačová agentúra IRNA, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

IRNA tvrdí, že „milióny Iráncov“ sa zúčastnili na oslavách vo viac ako 1400 mestách a približne 40.000 dedinách v islamskej republike. Štátna televízia odvysielala zábery podporovateľov vlády na uliciach v centre hlavného mesta Teherán.

Na oslavách sa zúčastnili aj ministri a príslušníci armády. Ich súčasťou bola prehliadka vojenskej techniky vrátane mobilných odpaľovacích zariadení s maketami balistických rakiet.

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v prejave pri príležitosti 47. výročia islamskej revolúcie vyzval na národnú jednotu. „Dnes viac ako inokedy potrebujeme jednotu tvárou v tvár hrozbám, sprisahaniam, nesprávnym vývojom alebo dezinformáciám, ktoré občas zavádzajú našich mladých ľudí,“ povedal. „Ospravedlňujem sa ušľachtilým ľuďom za existujúce nedostatky,“ uviedol.

Zároveň sa ospravedlnil „všetkým, ktorých zasiahli“ celoštátne protesty a následné krvavé zásahy voči nim.

Podporovatelia islamskej republiky v utorok večer zo striech budov v Teheráne kričali: „Alláhu akbar“. DPA pripomenula, že tento výraz sa stal symbolickým heslom revolúcie proti vláde šacha v roku 1979.

Tohtoročné výročie revolúcie zatieňuje brutálne potlačenie masových protestov zo strany bezpečnostných zložiek, ku ktorému došlo v januári. Z domov sa preto ozývali aj volania: „Smrť diktátorovi“, s odkazom na iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
.

