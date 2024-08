V Iráne sľubovali pomstu za smrť vodcu islamistického hnutia Hamas

Teherán 1. augusta (TASR) - Tisíce ľudí sa vo štvrtok v Teheráne zúčastnili na štátom organizovanom smútočnom obrade za zabitého vodcu palestínskeho islamistického hnutia Hamas Ismáíla Haníju. Podobné smútočne zhromaždenia sa v stredu večer i vo štvrtok ráno konali aj vo viacerých moslimských štátoch, napr. v Turecku či Pakistane.



Ako informovala agentúra DPA, okolo areálu univerzity v Teheráne, kde sa smútočné obrady konali, sa zhromaždili tisíce ľudí. Mnohí mali v rukách Haníjove fotografie, palestínske vlajky či kvety. Dav popri tom skandoval "Smrť Izraelu" a "Smrť Amerike".



Priamo na obrade bola prakticky celá politická elita Iránu vrátane najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a nového prezidenta Masúda Pezeškijána, na ktorého utorkovú inauguráciu Haníja do Teheránu pricestoval.



Podľa DPA odborníci tvrdia, že stále nie je jasné, čo presne v noci na stredu viedlo k Haníjovej smrti: buď to bol letecký alebo raketový útok. Miestom útoku bola "špeciálna rezidencia" na severe Teheránu - údajne v paláci bývalého perzského šacha, ktorá je zvyčajne prísne strážená. Irán i Hamas tento útok pripisujú Izraelu, ktorý ho nepotvrdil ani nepoprel.



Prakticky všetci rečníci v Teheráne vo svojich vyhláseniach sľubovali pomstu za smrť Haníju. Chalíl al-Hajjá, ktorý má v rámci Hamasu na starosti zahraničné vzťahy, prisľúbil, že Haníjov zámer neuznať Izrael zostane "nesmrteľným". "Budeme Izrael prenasledovať, kým nebude vykorenený z územia Palestíny," dodal.



Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf zasa zhromaždených uistil, že Irán "určite splní príkaz" svojho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a pomstí Haníjovu smrť. "Je našou povinnosťou odpovedať v správnom čase a na správnom mieste," uviedol v prejave, počas ktorého zhromaždení skandovali: "Smrť Izraelu, smrť Amerike!"



Ako informovala DPA, v rámci obradu Chameneí predniesol nad rakvami s telami Haníju a jeho ochrankára modlitbu za mŕtvych. Samotný pohreb sa bude konať v piatok v katarskej Dauhe, kde Haníja dlhodobo žil.



DPA pripomenula, že Chameneí a Pezeškiján pohrozili bezprostrednou odvetou za Haníjovu smrť, pričom takúto akciu označili za legitímne právo Iránu. Iránska vláda nariadila po zabití Haníju trojdňový štátny smútok.



Agentúra však súčasne podotkla, že útok na Haníju prišiel pre Irán vo veľmi nevhodnom čase. Len osem hodín pred ním totiž Pezeškiján, považovaný za umierneného politika, vo svojom inauguračnom prejave hovoril o novej ére, v ktorej sa chce zapojiť do konštruktívneho dialógu so Západom.



Irán sa navyše zmieta v dlhodobej hospodárskej kríze. Pezeškiján pred svojím zvolením sľúbil, že oživí ekonomiku, aj za pomoci reforiem zahraničnej politiky.



Čo však podľa pozorovateľov rozhodne nepotrebuje, je vojenská konfrontácia s úhlavným nepriateľom Iránu - Izraelom, ktorá by mohla islamskú republiku opäť uvrhnúť do medzinárodnej izolácie.