V Iráne stiahli do služby dovolenkujúcich lekárov a zdravotníkov

Teherán 17. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zdravotníctva povolalo do služby všetkých lekárov a zdravotnícky personál, ktorí sú momentálne na dovolenke. Informovala o tom v utorok televízia al-Džazíra, píše TASR.



„Všetky dovolenky lekárov a zdravotných sestier boli zrušené a boli požiadaní, aby boli nepretržite prítomní v zdravotníckych zariadeniach,“ uviedol námestník ministra zdravotníctva pre liečbu Sajad Sajjád Razáví. Ich úlohou bude nielen poskytovať lekárske služby, ale „aj zohrávať efektívnu úlohu pri posilňovaní morálky a psychologickej stability liečebných tímov,“



Razáví dodal, že do zdravotníckych zariadení a univerzít boli rozposlané špecializované príručky o liečbe obetí hromadných nešťastí.



Iránske úrady v pondelok uviedli, že izraelské nálety si od piatka do nedele vyžiadali najmenej 224 civilných obetí. Hospitalizovaných so zraneniami bolo 1277 ľudí.



Izrael spustil bezprecedentný útok na Irán v noci na piatok 13. júna. V islamskej republike zasiahol vojenské objekty a jadrové zariadenia a zabil viacerých armádnych veliteľov, jadrových vedcov i ďalších významných predstaviteľov.