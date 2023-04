V Iráne súd poslal do väzenia desať vojakov za ukrajinské lietadlo

Teherán 16. apríla (TASR) — Súd v Iráne uznal desať príslušníkov ozbrojených síl za vinných z účasti na zostrelení ukrajinského dopravného lietadla v roku 2020 a odsúdil ich na tresty od jedného do desať rokov väzenia. Uviedla to agentúra AFP o odvolaním sa na spravodajský portál iránskej justície Mizan Online.



Proces s desiatimi vojakmi sa začal v novembri 2021. Najvyšší trest, desať rokov väzenia, dostal veliteľ systému protivzdušnej obrany Tor M-1, ktorý v rozpore s príkazom nadriadených vypálil na civilné lietadlo dve rakety. Zvyšní vojaci pôjdu do väzenia na jeden až tri roky.



Iránska armáda zostrelila lietadlo spoločnosti Ukraine International Airlines 8. januára 2020 krátko po jeho štarte z Teheránu.



Zahynulo pri tom všetkých 176 ľudí na palube. Väčšina z nich boli Iránci a Kanaďania, mnoho osôb malo dvojaké občianstvo.



Až o tri dni neskôr iránske ozbrojené sily priznali, že "omylom" zostrelili lietadlo smerujúce do Kyjeva.



K zostreleniu došlo v čase zvýšeného napätia vo vzťahoch medzi Iránom a Spojenými štátmi. Iránska protivzdušná obrana bola vtedy v stave vysokej pohotovosti po americkom útoku, pri ktorom neďaleko letiska v irackej metropole Bagdad 3. januára 2020 zahynul iránsky generál Kásem Solejmání, veliteľ elitných jednotiek Kuds. Útok bol odpoveďou na odpálenie iránskych rakiet na vojenskú základňu v Iraku, ktorú využívajú americké sily.