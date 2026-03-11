< sekcia Zahraničie
V Iráne už prakticky nie je čo napadnúť, povedal Trump
Autor TASR
Washington 11. marca (TASR) - Prezident USA Donald Trump v stredu opäť naznačil, že vojna na Blízkom východe by sa mohla rýchlo skončiť, keďže v Iráne sa nachádza už len veľmi málo cieľov, ktoré by americké sily mohli napadnúť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prakticky už nie je čo napadnúť“ a vojna sa „čoskoro“ skončí, citoval portál Axios Trumpove vyjadrenie. „Skončí sa kedykoľvek budem chcieť,“ zdôraznil. Trump opakovane vysiela zmiešané signály o dĺžke a cieľoch vojny, no v pondelok tiež vyhlásil, že koniec by mohol nastať „čoskoro“.
Nepriaznivé prieskumy verejnej mienky v Spojených štátoch a obavy z narušenia globálnej ekonomiky v dôsledku amerických a izraelských vojenských operácií proti Iránu zvyšujú tlak na amerického prezidenta. Kritici tvrdia, že Biely dom začal vojnu bez ohľadu na dôsledky vrátane narušenia dopravy v Hormuzskom prielive, píše AFP.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu povedal, že „operácia bude pokračovať bez časového obmedzenia, tak dlho, ako bude potrebné, kým sa nedosiahnu všetky ciele“. Irán uviedol, že bude pripravený útoky opätovať.
Spojené štáty a Izrael by mali „zvážiť, či sa zapoja do dlhej a vyčerpávajúcej vojny, ktorá zničí celú americkú a svetovú ekonomiku, a spôsobí, že všetky ich vojenské kapacity sa oslabia až do bodu zničenia“, povedal pre štátnu televíziu poradca veliteľa iránskych Revolučných gárd Alí Fadaví.
