V Iráne v roku 2025 popravili rekordných najmenej 1500 ľudí
V roku 2022 popravili v Iráne viac ako 500 ľudí, v roku 2023 ich bolo viac ako 800, v roku 2024 975 a najmenej 1500 v minulom roku, povedal Mahmúd Amiry-Moghaddam.
Autor TASR
Paríž 1. januára (TASR) - Irán v minulom roku popravil najmenej 1500 ľudí, uviedla vo štvrtok nórska mimovládna skupina Iran Human Rights (IRH) a označila to za „bezprecedentný“ nárast používania trestu smrti. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Je to veľmi alarmujúce,“ povedal riaditeľ IRH a neurovedec Mahmúd Amiry-Moghaddam. „Je to bezprecedentný počet za posledných 35 rokov. Odkedy IRH existuje, nikdy sme nemali takéto čísla,“ dodal.
IHR zatiaľ nezverejnila konečný počet popráv za rok 2025, dosiaľ ich však napočítala najmenej 1500, z toho viac ako 700 za trestné činy súvisiace s drogami. Počet popráv prudko vzrástol po vypuknutí občianskych protestov v septembri 2022 po smrti Mahsy Aminiovej v policajnej väzbe. Zadržali ju, pretože šatku zakrývajúcu vlasy (hidžáb) nemala na hlave podľa predstáv polície.
V Iráne sa len pred niekoľkými dňami kvôli ekonomickej kríze začala nová vlna protestov. „Iránske úrady používajú trest smrti ako nástroj na vyvolávanie strachu,“ povedal Amiry-Moghaddam. „Cieľom týchto popráv bolo zabrániť novým protestom. Ale ako vidíte, v týchto dňoch sa im to nepodarilo,“ dodal.
