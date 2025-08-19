< sekcia Zahraničie
V Iráne verejne popravili muža za štvornásobnú vraždu
Podľa iránskych médií muž spolu so svojou manželkou počas lúpeže v októbri 2024 zavraždil matku a jej tri deti.
Autor TASR
Teherán 19. augusta (TASR) - Na juhu Iránu v utorok verejne popravili muža odsúdeného za vraždu štyroch ľudí, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Jeden z páchateľov brutálnej vraždy štyroch členov rodiny v provincii Fárs bol v utorok obesený na verejnosti,“ napísal justičný spravodajský portál Mizan.
Podľa iránskych médií muž spolu so svojou manželkou počas lúpeže v októbri 2024 zavraždil matku a jej tri deti. Súdny verdikt o treste smrti pre tento pár padol vo februári tohto roka a najvyšší súd ho potvrdil v apríli. Poprava ženy sa má uskutočniť vo väzení, pričom nebol uvedený presný termín.
V Iráne sú vraždy a znásilnenia trestané popravou. Podľa ľudskoprávnych organizácií, vrátane Amnesty International, patrí Irán hneď po Číne k štátom s najvyšším počtom vykonaných rozsudkov smrti. K verejným popravám obesením dochádza v krajine spravidla za úsvitu, poznamenala AFP.
„Jeden z páchateľov brutálnej vraždy štyroch členov rodiny v provincii Fárs bol v utorok obesený na verejnosti,“ napísal justičný spravodajský portál Mizan.
Podľa iránskych médií muž spolu so svojou manželkou počas lúpeže v októbri 2024 zavraždil matku a jej tri deti. Súdny verdikt o treste smrti pre tento pár padol vo februári tohto roka a najvyšší súd ho potvrdil v apríli. Poprava ženy sa má uskutočniť vo väzení, pričom nebol uvedený presný termín.
V Iráne sú vraždy a znásilnenia trestané popravou. Podľa ľudskoprávnych organizácií, vrátane Amnesty International, patrí Irán hneď po Číne k štátom s najvyšším počtom vykonaných rozsudkov smrti. K verejným popravám obesením dochádza v krajine spravidla za úsvitu, poznamenala AFP.