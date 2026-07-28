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V Iráne verejne popravili mužov odsúdených za útoky na policajtov
Vlna protestov, ktorú koncom decembra v Iráne vyvolali vysoké životné náklady, sa rýchlo zmenila na veľké protivládne zhromaždenia.
Autor TASR
Teherán 28. júla (TASR) - V Iráne v utorok popravili obesením dvoch mužov, ktorí boli odsúdení na smrť v súvislosti s protivládnymi protestmi zo začiatku roka. Podľa iránskych médií sa poprava uskutočnila na verejnom priestranstve v meste Malekšahr v provincii Isfahán, informovala agentúra AFP.
Oboch mužov uznal súd vinnými z útoku na policajtov, na ktorých údajne zaútočili s mačetami a nožmi, vláčili po zemi, priviazali ich k dopravným značkám, poliali benzínom a zapálili.
Portál Mízán uviedol, že muži boli okrem obvinení z trestného činu vedenia vojny proti Bohu, ktorého sa dopustili použitím zbraní a vyvolávaním strachu, súdení boli aj za tzv. korupciu na zemi, lebo vážne narušili verejný poriadok a bezpečnosť.
Vlna protestov, ktorú koncom decembra v Iráne vyvolali vysoké životné náklady, sa rýchlo zmenila na veľké protivládne zhromaždenia. Nepokoje eskalovali počas nocí 8. a 9. januára, keď bezpečnostné zložky použili proti nespokojným ľuďom hrubú silu.
Iránske úrady tvrdia, že protesty, ktoré boli spočiatku pokojné, sa neskôr zmenili na násilné nepokoje podnecované zahraničnými silami, údajne najmä z USA a Izraela.
Nepokoje boli podľa iránskych úradov sprevádzané vandalizmom a útokmi na bezpečnostné zložky a podľa oficiálnych údaje z Teheránu si vyžiadali viac ako 3000 obetí. Iránske médiá v exile odhadovali až 7000 obetí.
Po vypuknutí vojnového konfliktu medzi Iránom a Izraelom, do ktorého sa zapojili aj Spojené štáty, sa v Iráne zvýšil počet zatknutí a popráv súvisiacich s týmto konfliktom aj protivládnymi protestmi. Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International vykonáva viac popráv než Irán už len Čína.
Oboch mužov uznal súd vinnými z útoku na policajtov, na ktorých údajne zaútočili s mačetami a nožmi, vláčili po zemi, priviazali ich k dopravným značkám, poliali benzínom a zapálili.
Portál Mízán uviedol, že muži boli okrem obvinení z trestného činu vedenia vojny proti Bohu, ktorého sa dopustili použitím zbraní a vyvolávaním strachu, súdení boli aj za tzv. korupciu na zemi, lebo vážne narušili verejný poriadok a bezpečnosť.
Vlna protestov, ktorú koncom decembra v Iráne vyvolali vysoké životné náklady, sa rýchlo zmenila na veľké protivládne zhromaždenia. Nepokoje eskalovali počas nocí 8. a 9. januára, keď bezpečnostné zložky použili proti nespokojným ľuďom hrubú silu.
Iránske úrady tvrdia, že protesty, ktoré boli spočiatku pokojné, sa neskôr zmenili na násilné nepokoje podnecované zahraničnými silami, údajne najmä z USA a Izraela.
Nepokoje boli podľa iránskych úradov sprevádzané vandalizmom a útokmi na bezpečnostné zložky a podľa oficiálnych údaje z Teheránu si vyžiadali viac ako 3000 obetí. Iránske médiá v exile odhadovali až 7000 obetí.
Po vypuknutí vojnového konfliktu medzi Iránom a Izraelom, do ktorého sa zapojili aj Spojené štáty, sa v Iráne zvýšil počet zatknutí a popráv súvisiacich s týmto konfliktom aj protivládnymi protestmi. Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International vykonáva viac popráv než Irán už len Čína.