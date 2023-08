V Iráne vyhlásili pre horúčavy dvojdňové volno

Teherán 1. augusta (TASR) - Irán v utorok vyhlásil dvojdňové voľno pre vládnych zamestnancov a banky, pretože krajinu trápia spaľujúce horúčavy. V utorok o tom informovali štátne médiá, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Rozhodnutie nasledovalo po predpovediach iránskej meteorologickej služby, že teploty presiahnu v mnohých mestách 40 stupňov Celzia a na juhozápade bude takmer 50 stupňov Celzia.



"Kabinet súhlasil s návrhom ministerstva zdravotníctva vyhlásiť na stredu a štvrtok voľno v celej krajine na ochranu verejného zdravia," citovala hovorcu vlády Alího Bahadorího Džahromího tlačová agentúra IRNA.



Dôvodom rozhodnutia je "nevídaná horúčava" v krajine, dodala IRNA. Ministerstvo varovalo pred rizikami úpalu z prílišného vystavenia slnku a vyzvalo ľudí, aby sa od 10.00 h do 16.00 h zdržiavali vo vnútri budov.



Hovorca ministerstva zdravotníctva Pedram Pakain opísal počet ochorení súvisiacich s horúčavami v posledných dňoch za "alarmujúci".



Irán v júni zmenil pracovný čas pre vládnych zamestnancov. Začínajú pracovať skôr, aby sa ušetrila elektrina na klimatizáciu v úradoch, keď teploty vrcholia.



Horúčavy postihli najhoršie juhovýchodnú provinciu Sistán-Balúčistán. Podľa IRNA tam v posledných dňoch pre stúpajúce teploty a prachové búrky v nemocniciach ošetrili asi 1000 ľudí.



Tento región trápi dlhodobo nedostatok vody. V pondelok to vyvolalo protesty proti Afganistanu, ktorého priehrada na rieke Helmand obmedzuje prítok vody do Iránu, napísala tlačová agentúra Tasním.



Irán s vyše 85 miliónmi obyvateľov patrí k najzraniteľnejším krajinám voči zmene klímy a nárastu teplôt. Podobne ako susedné štáty trpí obdobiami extrémneho sucha a vlnami horúčav, ktoré sa podľa očakávania ešte zhoršia zmenami klímy.



Irán trápia aj pravidelné záplavy, ktorých následky sa zhorší, keď prudký lejak dopadá na slnkom vyprahnutú zem.