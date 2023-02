V Iráne vyšetrujú podozrenia z travičských útokov na školáčky

Teherán 28. februára (TASR) - Stovky iránskych školáčok boli za uplynulé tri mesiace pravdepodobne priotrávené škodlivými výparmi, ktorých sa nadýchali vo svojich triedach. Niektoré z nich museli aj hospitalizovať, informuje TASR na základe utorkovej správy agentúry AP



Vysokopostavení predstavitelia iránskeho teokratického režimu najprv takéto podozrenia popierali. V súčasnosti ale tvrdia, že išlo o zámerné útoky, ktoré sa podľa iránskych médií odohrali na približne 30 školách. Iránske úrady neuviedli, kto by za týmito činmi mohol stáť.



Niektorí sa domnievajú, že tieto útoky škodlivými výparmi majú spôsobiť uzavretie dievčenských škôl v tejto viac než 80-miliónovej moslimskej krajine.



Za vyše 40 rokov od islamskej revolúcie v Iráne z roku 1979 nebolo doposiaľ nikdy spochybňované právo dievčat na vzdelávanie, uvádza AP. Iránsky režim naopak vyzýva aj radikálne hnutie Taliban v susednom Afganistane, aby umožnil ženám a dievčatám návrat do škôl.



Prvé prípady otravy iránskych žiačok sa objavili ešte koncom vlaňajšieho novembra a v decembri v meste Kóm, zhruba 125 kilometrov juhozápadne od iránskej metropoly Teherán, spresňuje AP.



Nasledovali ďalšie prípady: školáčky sa pri nich sťažovali na bolesti hlavy, búšenie srdca, letargiu či ťažkosti s pohybom. Niektoré popisovali, že cítia pach mandarínky, chlóru či čistiacich prostriedkov. K najmenej jednému takémuto prípadu došlo aj v samotnom Teheráne a terčom takéhoto útoku sa stala aj najmenej jedna chlapčenská škola.



Úrady postupne začali brať tieto podozrenia vážne a iránsky generálny prokurátor nariadil vo veci vyšetrovanie s tým, že "existujú podozrenia na úmyselné trestné činy". Vyšetrovanie údajne spustilo aj iránske ministerstvo pre tajné služby.



Niektorí rodičia už pre obavy z takýchto útokov svoje deti odhlásili zo škôl, čo tvrdo postihlo napríklad niektoré vzdelávacie inštitúcie v meste Kóm. Tamojší aktivisti sa navyše obávajú, že by v krajine mohlo ísť o nový znepokojujúci trend, dodáva AP.