Expert vyzval Irán na odstúpenie od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
Autor TASR
Teherán 30. marca (TASR) - Po bombardovaní viacerých jadrových zariadení Izraelom a Spojenými štátmi vyzval vplyvný iránsky politik Teherán, aby odstúpil od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT). Expert na zahraničnú politiku, poslanec iránskeho parlamentu Aláeddín Borúdžerdí v rozhovore pre štátnu televíziu poukázal na to, že v parlamente sa o tom vážne diskutuje, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Irán ratifikoval v roku 1970 Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (NPT), ktorá ho zaväzuje nevyrábať jadrové zbrane a nepokúšať sa ich získať ani inou cestou. „Nemožno akceptovať najprísnejšie sankcie a súčasne nedostávať nijakú podporu,“ povedal Borúdžerdí. Zároveň ostro kritizoval generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho.
„Mnohí zastávajú názor, že tieto inšpekcie agentúry dláždia cestu pre špionáž,“ uviedol poslanec. Poukázal na to, že na jednej strane nemožno dodržiavať pravidlá, keď ich na strane druhej bombardujú, a dodal: „Podľa môjho názoru nastal čas opustiť Zmluvu o nešírení jadrových zbraní.“
NPT zakazuje krajinám bez jadrového arzenálu získavať jadrové zbrane. Teherán v minulosti pohrozil odstúpením od tejto zmluvy. Iránsky parlament sa však v porovnaní s inými centrami moci v Iráne považuje za slabý. Konečné rozhodnutie by pravdepodobne prijala Rada národnej bezpečnosti alebo najvyšší vodca krajiny, pripomenula DPA.
