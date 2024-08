V Iráne za deň obesili 29 ľudí, z toho 26 v rámci skupinovej popravy

Teherán 7. augusta (TASR) - Irán len v priebehu stredy popravil najmenej 29 odsúdených. Dvadsaťšesť mužov obesili v rámci skupinovej popravy vo väznici pri Teheráne, uviedla ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Popravení boli odsúdení za vraždy, drogy a znásilnenia. Medzi popravenými boli dvaja občania Afganistanu.



Ľudskoprávne organizácie opakovane obviňujú Irán z využívania trestu smrti pri všetkých obvineniach na vyvolanie strachu v spoločnosti v súvislosti s protestami v roku 2022. Irán podľa týchto organizácii popraví ročne viac ľudí než ktorákoľvek iná krajina na svete okrem Číny.



"Bez okamžitej reakcie medzinárodného spoločenstva by sa v nasledujúcich mesiacoch mohli stať obeťami vražednej mašinérie islamskej republiky stovky osôb," povedal riaditeľ IHR Mahmúd Amírí-Moghaddám.



Skupinová poprava v takomto rozsahu nemá podľa IHR za posledné roky v Iráne obdobu. Posledný porovnateľný prípad sa datuje do roku 2009.



V utorok v Iráne popravili vo väznici Kermánšáh v západnom Iráne Ghuláma Rezu Rasaejího, ktorý bol odsúdený za zabitie policajta počas rozsiahlych protivládnych protestov v roku 2022. Tieto demonštrácie vyvolala smrť 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela krátko po tom, čo ju za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy zadržala mravnostná polícia.



Rasaejího popravu v stredu odsúdil aj osobitný vyslanec USA pre Irán Abram Paley a Irán obvinil, že protestujúcich podrobuje "fiktívnym procesom a núteným priznaniam".



IHR oznámila, že len tento rok bolo v Iráne zatiaľ popravených najmenej 345 ľudí. Amírí-Moghadám povedal, že krajina využíva to, že svet sa zameriava na zvyšujúce sa napätie medzi Iránom a Izraelom, a "masovo zabíja väzňov a zintenzívňuje útlak v Iráne".