V Iráne zadržali asi 10 cudzincov podozrivých z podvratnej činnosti

Zničené budovy policajnej stanice a okolité domy po piatkovom americko-izraelskom útoku v Teheráne v Iráne, nedeľa 15. marca 2026. Foto: TASR/AP

Teherán 17. marca (TASR) - V rámci zásahu proti desiatkam osôb podozrivým zo spolupráce s Izraelom a USA zadržali v Iráne aj najmenej desať cudzincov. S odvolaním sa na iránske médiá o tom v utorok informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Skupinu cudzincov, ktorých štátna príslušnosť nebola zverejnená, obvinili zo zhromažďovania informácií o strategicky významných objektoch a z prípravy podvratných operácií. Väčšiu skupinu zadržaných na juhu krajiny úrady označili za „žoldnierov“ USA a Izraela.

Ministerstvo spravodajských služieb v Iráne v utorok uviedlo, že v rámci celoštátnej operácie zaistili aj stovky zariadení Starlink, ktoré niektorí Iránci využívajú na pripojenie k internetu v čase jeho výpadkov či blokovania zo strany úradov. Ministerstvo upozornilo, že vlastníctvo týchto zariadení môže viesť k prísnym trestom.

Momentálne Irán už tretí týždeň čelí útokom Izraela a USA, ktoré sa začali 28. februára a na ktoré reagoval odvetou na území Izraela a v štátoch Perzského zálivu. Washington poskytuje podporu izraelským operáciám a súčasne vykonáva vlastné nálety proti iránskym jednotkám a im nakloneným ozbrojeným skupinám v regióne. Tento konflikt je súčasťou dlhodobej konfrontácie medzi Teheránom, Tel Avivom a Washingtonom, ktorá sa týka iránskeho jadrového programu, regionálnych vplyvov Iránu v Iraku, Sýrii a Libanone, a podpory militantných skupín spojených s Iránom.
