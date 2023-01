V Iráne zadržali ďalšie tri novinárky

Teherán 23. januára (TASR) - Iránske úrady zadržali ďalšie tri novinárky a všetky boli prevezené do väzenia Evin v hlavnom meste Teherán. Informovali o tom miestne noviny Etemad bez uvedenia ďalších podrobností. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry DPA.



Medzinárodný Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku uvádza, že od začiatku septembrových protestov v Iráne bolo zadržaných už viac ako 90 zástupcov médií. Približne polovica z nich bola prepustená na kauciu.



V krajine existujú rozsiahle obmedzenia súvisiace so spravodajským pokrývaním udalostí. V rámci Svetového indexu slobody tlače, ktorý každoročne zverejňuje organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), patrí Irán ku krajinám s najhorším hodnotením.



Protesty prepukli po smrti mladej Kurdky Masy Amíníovej v Teheráne 16. septembra minulého roka. Túto 22-ročnú ženu tri dni predtým zadržala mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania.