V Iráne zadržali dvoch britských občanov

Londýn 13. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Británie vo štvrtok informovalo, že v Iráne úrafy zadržali dvoch britských občanov. Obom poskytuje britská diplomacia konzulárnu podporu a je v kontakte aj s miestnymi orgánmi, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Britský veľvyslanec Hugo Shorter sa podľa iránskej tlačovej agentúry IRNA stretol so zadržaným mužom a ženou v provincii Kermán na juhu krajiny. V správe sa bez bližších podrobností uvádza, že sú obvinení z narúšania bezpečnosti. V súčasnosti nie sú dostupné informácie o ich totožnosti.



V Iráne je zadržiavaných viacero Európanov, presný počet nie je známy. Kritici obviňujú Teherán, že drží cudzincov ako politických rukojemníkov. Irán to popiera a zatýkanie zvyčajne odôvodňuje obvineniami zo špionáže.



Britské ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať do Iránu a vyhlasuje, že britským a britsko-iránskym občanom s dvojitým občianstvom hrozí "značné riziko" zadržania a vypočúvania, píše portál BBC.