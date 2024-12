V Iráne zadržali manžela prominentnej právničky Nasrín Sotúdeovej

Teherán 13. decembra (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky zadržali popredného aktivistu Rezá Chandána, manžela oceňovanej právničky a ľudskoprávnej aktivistky Nasrín Sotúdeovej. S odvolaním sa na dcéry manželského páru a rodinného právnika o tom v piatok informovala agentúra AFP, píše TASR.



Právnik Mohammad Moghímí na sociálnej sieti X napísal, že podľa jeho názoru Chandána zadržali, aby si odpykal trest vynesený na základe predchádzajúceho rozsudku.



Žiadne ďalšie podrobnosti o tomto prípade nie sú známe. Nie je jasné ani to, kde bol Rezá Chandán zadržaný.



Ako však upozornila AFP, k jeho zadržaniu došlo v čase, keď sa očakáva začiatok platnosti nového zákona, ktorý podľa skupín na ochranu ľudských práv zrejme zvýši tresty pre porušovateľky prísneho kódexu obliekania žien v islamskej republike.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v utorok vo svojej správe uviedla, že ženám môže hroziť dokonca trest smrti, ak budú podľa tzv. zákona o cudnosti a hidžábe uznané za vinné.



Právnička Sotúdeová strávila veľkú časť posledného desaťročia vo väzení, kde si odpykávala nespočetné množstvo trestov v prípadoch spojených so svojím aktivizmom. Ako právnička zastupovala klientov v najcitlivejších prípadoch, vrátane žien uväznených za odmietnutie povinného nosenia šatky či odsúdených na smrť za zločiny, ktoré spáchali ako maloleté.



Jej manžel Rezá Chandán neúnavne vyzýval na jej prepustenie a v západných médiách upozorňoval na prípad.



Sotúdeová je nositeľkou viacerých prestížnych cien vrátane Sacharovovej ceny za rok 2012 udelenej Európskym parlamentom či Ceny za správny život (Right Livelihood) za rok 2020.



Jej osobný príbeh i príbeh jej rodiny poslúžili ako námet pre dokumentárny film Nasrin, ktorý mal premiéru v roku 2020. O rok neskôr film získal cenu nadácie Cinema for Peace Foundation, ktorá si dala za cieľ zvyšovať povedomie o spoločenskej relevantnosti filmov. Film Nasrin ju získal za snahy o posilnenie postavenia žien v spoločnosti.