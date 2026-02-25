< sekcia Zahraničie
V Iráne zadržali novinára japonskej televízie NHK
Zadržaného Šinnosukeho Kawašimu údajne previezli do neslávne známej väznice Evín v Teheráne.
Autor TASR
Tokio/Teherán 25. februára (TASR) - Úrady v Iráne zadržali vedúceho teheránskej pobočky japonskej verejnoprávnej televízie NHK. Ako informovali japonské médiá, zadržaného Šinnosukeho Kawašimu údajne previezli do neslávne známej väznice Evín v Teheráne.
„V NHK vždy kladieme najvyšší dôraz na bezpečnosť našich zamestnancov. V tejto chvíli nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedol v stredu pre agentúru AFP hovorca stanice.
Hovorca japonskej vlády Masanao Ozaki novinárom potvrdil, že 20. januára bol v Iráne zadržaný japonský občan. Bližšie podrobnosti však odmietol uviesť.
„Od chvíle, keď sa prípad zadržania dostal na verejnosť, vláda dôrazne vyzýva iránsku stranu, aby ho prepustila,“ dodal Ozaki s tým, že úrady sú v kontakte so zadržaným, jeho rodinou aj ďalšími zainteresovanými osobami a poskytujú im potrebnú pomoc.
K zadržiavaniu cudzincov v Iráne - vrátane novinárov, akademikov či pracovníkov mimovládnych organizácií - dochádza relatívne často. Teherán ich spravidla obviňuje zo špionáže alebo z ohrozovania národnej bezpečnosti. Vlády západných štátov, o ktorých občanov zväčša ide, tieto prípady často označujú za politicky motivované.
Ľudskoprávne organizácie dlhodobo kritizujú podmienky vo väznici Evín v Teheráne, kde sú podľa nich zadržiavaní politickí väzni a cudzinci.
Irán je zároveň jednou z krajín s najvyšším počtom väznených novinárov na svete.
Situácia v Iráne je napätá po vlnách protivládnych protestov, ktoré sa začali v roku 2022 po smrti Mahsy Amíníovej po jej zadržaní mravnostnou políciou. Bezpečnostné zložky vtedy demonštrácie tvrdo potlačili a tisíce ľudí zatkli. Nová vlna protestov vypukla na prelome rokov 2025 a 2026. Ich účastníci poukazovali najmä na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu krajiny a nespokojnosť s politikou konzervatívnej vlády. Aj tieto protesty iránske vedenie brutálne potlačilo.
