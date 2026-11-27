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V Iráne zadržali novinára, upozornil na hroziace popravy aktivistov
Mahmúdíján zverejnil oficiálne oznámenie rezortu justície, podľa ktorého mali v stredu obesiť 27-ročného Milada Armúna a 34-ročného Navída Nadžarána.
Autor TASR
Teherán/Paríž/Oslo 27. novembra (TASR) – Iránske úrady zadržali a mučili novinára, ktorý zverejnením oficiálneho oznámenia o plánovanej poprave upozornil na bezprostrednú hrozbu popravy dvoch demonštrantov. Nezávisle od seba o tom v piatok informovali nórska organizácia Iran Human Rights (IHR) a francúzska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) citované agentúrou AFP.
Novinár Mehdi Mahmúdíján, ktorý sa podieľal na scenári filmu Džafara Panahího Drobná nehoda, oceneného na filmovom festivale v Cannes v roku 2025, bol zadržaný v stredu. Niekoľko dní predtým zverejnil na svojom kanáli na platforme Telegram informáciu o plánovanej poprave.
Mahmúdíján zverejnil oficiálne oznámenie rezortu justície, podľa ktorého mali v stredu obesiť 27-ročného Milada Armúna a 34-ročného Navída Nadžarána. Obaja muži sa zapojili do protestného hnutia Žena, život, sloboda a boli za to odsúdení na trest smrti.
Nie je známe, ako a odkiaľ novinár daný dokument získal. Jeho pravosť sa zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.
Poprava oboch mužov bola podľa ich právnika následne odložená. Organizácia IHR však upozornila, že vykonanie trestu smrti im naďalej hrozí.
Mahmúdíjána po zadržaní na policajnom veliteľstve podrobili brutálnemu bitiu a mučeniu. Udierali ho do tváre a v snahe vynútiť si priznanie mu nasadili na hlavu plastové vrecko. Následne ho previezli do nemocnice a potom umiestnili do väzenia v Teheráne, uviedla organizácia IHR.
Jej riaditeľ Mahmúd Amírí-Moghaddám zdôraznil, že zverejnením informácií o bezprostredne hroziacej poprave Mahmúdíján zabránil vykonaniu trestu smrti nad týmito dvoma demonštrantmi.
Aj RSF konštatovala, že nebyť Mahmúdíjánovho upozornenia, verejnosť by sa o plánovanej poprave dvoch politických väzňov nedozvedela.
„Novinárska práca zachraňuje životy a odvaha Mehdiho Mahmúdíjána si zaslúži uznanie. Namiesto toho novinára zatkli, uväznili a podľa dostupných informácií mučili práve úrady, na ktorých konanie upozornil,“ uviedol vedúci oddelenia RSF pre Blízky východ Jonathan Dagher.
Mahmúdíján bol pre svoju novinársku činnosť väznený už viackrát. Naposledy ho zatkli 31. januára a vo väzbe strávil viac ako dva týždne. Stalo sa tak po tom, ako spolu s Panahím a ďalšími osobnosťami podpísal vyhlásenie odsudzujúce brutálne potlačenie januárových protestov. Podľa aktivistov si tento zásah iránskych bezpečnostných zložiek vyžiadal tisíce obetí.
Novinár Mehdi Mahmúdíján, ktorý sa podieľal na scenári filmu Džafara Panahího Drobná nehoda, oceneného na filmovom festivale v Cannes v roku 2025, bol zadržaný v stredu. Niekoľko dní predtým zverejnil na svojom kanáli na platforme Telegram informáciu o plánovanej poprave.
Mahmúdíján zverejnil oficiálne oznámenie rezortu justície, podľa ktorého mali v stredu obesiť 27-ročného Milada Armúna a 34-ročného Navída Nadžarána. Obaja muži sa zapojili do protestného hnutia Žena, život, sloboda a boli za to odsúdení na trest smrti.
Nie je známe, ako a odkiaľ novinár daný dokument získal. Jeho pravosť sa zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.
Poprava oboch mužov bola podľa ich právnika následne odložená. Organizácia IHR však upozornila, že vykonanie trestu smrti im naďalej hrozí.
Mahmúdíjána po zadržaní na policajnom veliteľstve podrobili brutálnemu bitiu a mučeniu. Udierali ho do tváre a v snahe vynútiť si priznanie mu nasadili na hlavu plastové vrecko. Následne ho previezli do nemocnice a potom umiestnili do väzenia v Teheráne, uviedla organizácia IHR.
Jej riaditeľ Mahmúd Amírí-Moghaddám zdôraznil, že zverejnením informácií o bezprostredne hroziacej poprave Mahmúdíján zabránil vykonaniu trestu smrti nad týmito dvoma demonštrantmi.
Aj RSF konštatovala, že nebyť Mahmúdíjánovho upozornenia, verejnosť by sa o plánovanej poprave dvoch politických väzňov nedozvedela.
„Novinárska práca zachraňuje životy a odvaha Mehdiho Mahmúdíjána si zaslúži uznanie. Namiesto toho novinára zatkli, uväznili a podľa dostupných informácií mučili práve úrady, na ktorých konanie upozornil,“ uviedol vedúci oddelenia RSF pre Blízky východ Jonathan Dagher.
Mahmúdíján bol pre svoju novinársku činnosť väznený už viackrát. Naposledy ho zatkli 31. januára a vo väzbe strávil viac ako dva týždne. Stalo sa tak po tom, ako spolu s Panahím a ďalšími osobnosťami podpísal vyhlásenie odsudzujúce brutálne potlačenie januárových protestov. Podľa aktivistov si tento zásah iránskych bezpečnostných zložiek vyžiadal tisíce obetí.