V Iráne zadržali posádku tankera, ktorý mal prevážať pašované palivo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Medzi zadržanými je aj kapitán tankera.

Autor TASR
Teherán 13. decembra (TASR) - Iránske úrady zadržali 18 členov posádky zahraničného tankera, ktorý v piatok zaistili v Ománskom zálive a ktorý podľa nich prevážal šesť miliónov litrov pašovaného paliva. V sobotu o tom informovali iránske médiá s odvolaním sa na súdne orgány v provincii Hormozgán. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

Medzi zadržanými je aj kapitán tankera. Tlačová agentúra Fars uviedla, že posádka pochádzala z Indie, Srí Lanky a Bangladéša.

Podľa iránskych úradov tanker porušil viacero predpisov, vrátane „ignorovania príkazov na zastavenie, pokusu o útek (a) chýbajúcich navigačných a nákladných dokumentov“.

Tento prípad nie je ojedinelý, keďže Irán dlhodobo bojuje proti pašovaniu paliva po súši aj po mori do susedných krajín a štátov Perzského zálivu, pripomína Reuters.
