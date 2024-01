V Iráne zadržali švédskeho občana podozrivého z vraždy

Štokholm 16. januára (TASR) - Iránske úrady zadržali ďalšieho švédskeho občana, uviedlo v pondelok ministerstvo zahraničných vecí v Štokholme. Podľa informácií švédskych médií ide o muža, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač v súvislosti so švédskym prípadom vraždy.



Tlačová služba ministerstva zahraničných vecí Švédska pre agentúru AFP uviedla, že muža zadržali v Iráne už začiatkom januára tohto roka.



"Veľvyslanectvo v Teheráne je v kontakte s miestnymi úradmi. Ministerstvo zahraničných vecí je (zase) v kontakte s príbuznými v Švédsku," uvádza sa vo vyhlásení.



Muž mal trvalé bydlisko v strednej časti Švédska, dodal rezort diplomacie v Štokholme s tým, že nemôže poskytnúť ďalšie detaily.



Švédska stanica TV4 informovala, že po mužovi sa pátralo na základe medzinárodného zatykača pre podozrenia zo "spolupáchateľstva na vražde" a z porušenia zbrojnej legislatívy v spojitosti so smrtiacou streľbou z leta minulého roka.



Noviny VLT uviedli, že okresný súd v meste Vasteras zhruba sto kilometrov západne od Štokholmu nariadil pre muža väzbu koncom decembra.



Vzťahy medzi Švédskom a Iránom sa zhoršili po tom, čo švédsky súd v roku 2022 odsúdil na dožitie bývalého predstaviteľa iránskej väznice Hámida Núrího v súvislosti s masovými popravami iránskych politických väzňov v roku 1988.



Švédsky odvolací súd tento rozsudok nad Núrím (62) potvrdil 19. decembra minulého roka. Nasledujúci deň si Irán predvolal švédskeho chargé d'affaires na protest proti tomuto verdiktu, píše AFP.



Krátko predtým, začiatkom decembra 2023, sa v Iráne pred súd postavil švédsky diplomat EÚ Johan Floderus, obvinený zo špionáže pre Izrael, ktorý je úhlavným nepriateľom Iránu. Floderusa (33) zatkli 17. apríla 2022 na teheránskom letisku, keď sa vracal do Iránu z výletu s priateľmi.