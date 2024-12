Rím 27. decembra (TASR) - V Iráne zadržali taliansku novinárku Ceciliu Salovú, ktorú miestna polícia vzala do väzby ešte 19. decembra v hlavnom meste Teherán. Oznámilo to v piatok talianske ministerstvo zahraničných vecí, informuje o tom TASR na základe správy tlačovej agentúry ANSA.



Salová (29) je korešpondentka denníka Il Foglio a autorka podcastov. Podľa ministerstva vykonávala v Iráne svoju novinársku prácu. Dôvod jej zadržania nie je jasný, uviedla agentúra DPA.



Denník La Repubblica informoval, že novinárka mala novinárske vízum a po asi desiatich dňoch sa chystala vrátiť do Talianska, keď ju zadržali. Publikovala viacero správ o situácii v Iráne po páde režimu prezidenta Bašára Asada v Sýrii, ktorý Teherán podporoval.



Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani vo vyhlásení uistil, že jeho rezort venuje prípadu maximálnu pozornosť. Spolu s kanceláriou talianskej premiérky Giorgie Meloniovej je v kontakte s iránskymi úradmi, aby objasnilo právnu situáciu žurnalistky.



V piatok Salovú vo väzbe navštívila talianska veľvyslankyňa v Iráne s cieľom zistiť podmienky zadržiavania. O výsledkoch konzulárnej návštevy informovali rodinu zadržanej, dodalo ministerstvo.