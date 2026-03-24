V Iráne zadržali viac ako 460 ľudí v súvislosti s ich online aktivitou
Autor TASR
Teherán 24. marca (TASR) - Iránska polícia zadržala 466 ľudí obvinených zo snahy destabilizovať Irán prostredníctvom svojej aktivity na internete, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Tieto osoby sa snažili vyvolávať zmätok vo verejnej mienke, vytvárať strach a úzkosť v spoločnosti, podporovať neistotu a šíriť propagandu v prospech nepriateľa,“ uviedla s odvolaním na políciu iránska tlačová agentúra IRNA.
Iránske médiá nešpecifikovali, o akú online aktivitu šlo, ani neuviedli, kedy presne polícia tieto osoby zadržala.
Podľa polície došlo k zadržaniam po spravodajskom a technickom monitorovaní v uplynulých dňoch. Osoby boli napojené na „nepriateľské“ siete s cieľom vytvoriť vnútornú nestabilitu.
Reuters konštatuje, že ide o jednu z najrozsiahlejších bezpečnostných akcií od začiatku vojny s Izraelom a Spojenými štátmi. V marci iránska polícia podľa tamojších médií zadržala viac než 1000 ľudí obvinených z natáčania citlivých lokalít, zverejňovania protivládneho obsahu na internete a zo „spolupráce s nepriateľom“.
Po začiatku vojny z 28. februára iránske orgány v krajine úplne odrezali prístup od internetu a Irán je podľa globálnej monitorovacej spoločnosti Netblocks bez internetového pripojenia už 25. deň.
Prístup k internetu má len hŕstka oprávnených osôb a ďalší sa na internet pripájajú cez virtuálnu súkromnú sieť (VPN) alebo satelitný internetový systém Starlink - čo je v islamskej republike trestný čin, za ktorý hrozí väzenie.
Iránci však majú prístup k miestnemu internetu, aby mohli komunikovať alebo nakupovať online.
