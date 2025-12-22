< sekcia Zahraničie
V Iráne zadržali ženu s iránskym a nórskym občianstvom
V zahraničí v súčasnosti žijú milióny Iráncov: po islamistickom prevrate v roku 1979 totiž mnohí obyvatelia krajiny emigrovali do Európy, USA alebo Kanady.
Oslo 22. decembra (TASR) - Nórske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok potvrdilo, že v Iráne bola zatknutá osoba s dvojakým občianstvom Nórska a Iránu. Hovorca rezortu Mathias Rongved súčasne pripomenul, že nórska vláda neodporúča cestovať do Iránu. Informovala o tom agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.
Nórska vláda na svojej webovej stránke vysvetlila, že Irán neuznáva dvojaké občianstvo, a preto je pre veľvyslanectvo „veľmi ťažké – prakticky nemožné – pomáhať občanom s iránskym a nórskym občianstvom, ak sú uväznení v Iráne“.
Agentúra Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA identifikovala danú osobu ako Shahin Mahmoudiovú, narodenú v roku 1979. Uviedla, že bola zadržaná 14. decembra po tom, čo dostala pokyn dostaviť sa na úrad v Sekize v západoiránskej provincii Kurdistán. Žena je momentálne v detenčnom centre v meste Sanandadž.
HRANA uviedla, že ženina rodina nebola informovaná o dôvode jej zatknutia ani o jej momentálnom zdravotnom stave.
Správa o zadržaní Mahmoudiovej prišla len niekoľko dní po tom, čo iránske justičné orgány zverejnili prípad muža s iránskym a švédskym občianstvom, ktorý bol zadržaný počas 12dňovej vojny Iránu s Izraelom pre podozrenie zo špionáže v prospech Izraela. Švédske úrady súčasne informovali, že prvostupňový súd v Iráne tohto muža odsúdil na trest smrti. Švédsko si v súvislosti s tým minulý piatok predvolalo iránskeho veľvyslanca, aby od neho žiadalo vysvetlenie.
V zahraničí v súčasnosti žijú milióny Iráncov: po islamistickom prevrate v roku 1979 totiž mnohí obyvatelia krajiny emigrovali do Európy, USA alebo Kanady. V nasledujúcich desaťročiach sa mnoho iránskych občanov presťahovalo do zahraničia za prácou, štúdiom alebo z dôvodov politického prenasledovania.
