Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
< sekcia Zahraničie

V Iráne zahynulo počas vojny najmenej 1332 civilistov, tvrdí Íravání

.
Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Iravání počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady (BR) OSN. Foto: TASR

Íravání pred novinármi v sídle OSN v New Yorku tiež tvrdil, že USA a Izrael úmyselne cielia na civilnú infraštruktúru, zatiaľ čo Irán útočí na vojenské ciele, nie civilistov. USA a Izrael tvrdia opak.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 7. marca (TASR) - Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání v piatok uviedol, že pri konflikte s Izraelom a Spojenými štátmi dosiaľ zahynulo najmenej 1332 iránskych civilistov a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.

Íravání pred novinármi v sídle OSN v New Yorku tiež tvrdil, že USA a Izrael úmyselne cielia na civilnú infraštruktúru, zatiaľ čo Irán útočí na vojenské ciele, nie civilistov. USA a Izrael tvrdia opak.

Teherán podľa veľvyslanca tiež neútočí na záujmy susedných štátov a vyšetruje obvinenia, že v nich zasiahol nevojenské objekty. „Naše prvotné hodnotenie je, že niektoré z týchto incidentov by mohli byť výsledkom zostrelenia alebo rušenia obranným systémom Spojených štátov, čo mohlo viesť k odkloneniu od zamýšľaných vojenských cieľov,“ povedal Íravání.

Označil okrem toho vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa za jasné porušenie princípov Charty OSN, pokiaľ ide o nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín.

Trump v piatok žiadal „bezpodmienečnú kapituláciu“ Iránu a vyhlásil, že nový najvyšší vodca tejto krajiny, ktorý nahradí zabitého ajatolláha Alího Chameneího, musí byť „prijateľný“. Vo štvrtok pre agentúru Reuters a portál Axios povedal, že do výberu nového lídra Iránu musia byť zapojené aj USA.

Výber vedenia Iránu sa uskutoční striktne v súlade s našimi ústavnými procesmi a výlučne na základe vôle Iráncov bez zahraničného zasahovania,“ povedal iránsky veľvyslanec.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť