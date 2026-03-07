< sekcia Zahraničie
V Iráne zahynulo počas vojny najmenej 1332 civilistov, tvrdí Íravání
Íravání pred novinármi v sídle OSN v New Yorku tiež tvrdil, že USA a Izrael úmyselne cielia na civilnú infraštruktúru, zatiaľ čo Irán útočí na vojenské ciele, nie civilistov. USA a Izrael tvrdia opak.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 7. marca (TASR) - Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání v piatok uviedol, že pri konflikte s Izraelom a Spojenými štátmi dosiaľ zahynulo najmenej 1332 iránskych civilistov a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
Íravání pred novinármi v sídle OSN v New Yorku tiež tvrdil, že USA a Izrael úmyselne cielia na civilnú infraštruktúru, zatiaľ čo Irán útočí na vojenské ciele, nie civilistov. USA a Izrael tvrdia opak.
Teherán podľa veľvyslanca tiež neútočí na záujmy susedných štátov a vyšetruje obvinenia, že v nich zasiahol nevojenské objekty. „Naše prvotné hodnotenie je, že niektoré z týchto incidentov by mohli byť výsledkom zostrelenia alebo rušenia obranným systémom Spojených štátov, čo mohlo viesť k odkloneniu od zamýšľaných vojenských cieľov,“ povedal Íravání.
Označil okrem toho vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa za jasné porušenie princípov Charty OSN, pokiaľ ide o nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín.
Trump v piatok žiadal „bezpodmienečnú kapituláciu“ Iránu a vyhlásil, že nový najvyšší vodca tejto krajiny, ktorý nahradí zabitého ajatolláha Alího Chameneího, musí byť „prijateľný“. Vo štvrtok pre agentúru Reuters a portál Axios povedal, že do výberu nového lídra Iránu musia byť zapojené aj USA.
„Výber vedenia Iránu sa uskutoční striktne v súlade s našimi ústavnými procesmi a výlučne na základe vôle Iráncov bez zahraničného zasahovania,“ povedal iránsky veľvyslanec.
Íravání pred novinármi v sídle OSN v New Yorku tiež tvrdil, že USA a Izrael úmyselne cielia na civilnú infraštruktúru, zatiaľ čo Irán útočí na vojenské ciele, nie civilistov. USA a Izrael tvrdia opak.
Teherán podľa veľvyslanca tiež neútočí na záujmy susedných štátov a vyšetruje obvinenia, že v nich zasiahol nevojenské objekty. „Naše prvotné hodnotenie je, že niektoré z týchto incidentov by mohli byť výsledkom zostrelenia alebo rušenia obranným systémom Spojených štátov, čo mohlo viesť k odkloneniu od zamýšľaných vojenských cieľov,“ povedal Íravání.
Označil okrem toho vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa za jasné porušenie princípov Charty OSN, pokiaľ ide o nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín.
Trump v piatok žiadal „bezpodmienečnú kapituláciu“ Iránu a vyhlásil, že nový najvyšší vodca tejto krajiny, ktorý nahradí zabitého ajatolláha Alího Chameneího, musí byť „prijateľný“. Vo štvrtok pre agentúru Reuters a portál Axios povedal, že do výberu nového lídra Iránu musia byť zapojené aj USA.
„Výber vedenia Iránu sa uskutoční striktne v súlade s našimi ústavnými procesmi a výlučne na základe vôle Iráncov bez zahraničného zasahovania,“ povedal iránsky veľvyslanec.