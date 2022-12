V Iráne zatkli filmovú herečku Mítru Hadždžárovú, píše denník Šark

Teherán 3. decembra (TASR) - Uznávanú iránsku filmovú herečku Mítru Hadždžárovú v sobotu doma zatkli. Informoval o tom denník Šark (Východ) napojený na proreformné umiernené politické sily v Iráne, citovala ho tlačová agentúra AFP.



"Mítrá Hadždžárová, filmová a televízna herečka, bola dnes po razii u nej doma zatknutá," uviedol podľa denníka Mehdi Kúhján zo skupiny, ktorá monitoruje zatknutých umelcov.



Protesty v Iráne prepukli po 16. septembri, keď 22-ročná Iránka kurdského pôvodu Mahsá Amíníová zomrela vo väzbe mravnostnej polície, ktorá ju zatkla za porušenie prísnych pravidiel obliekania platných pre ženy v Iránskej islamskej republike.



V súvislosti s protestmi boli zatknuté tisíce ľudí, vrátane popredných osobností z oblasti umenia, politiky a športu.



Minulý mesiac zatkol Irán herečku Hengame Ghazjáníovú za to, že vyjadrila solidaritu s protestným hnutím a na znak odporu si na verejnosti zložila z hlavy moslimskú šatku hidžáb, ktorá zahaľuje vlasy, krk a poprsie. Herečka to aj nafilmovala a zverejnila na Instagrame. Neskôr ju prepustili na kauciu, uviedla iránska tlačová agentúra Tasnim.



Irán zároveň v sobotu oznámil, že prehodnocuje desaťročia starý zákon, ktorý od žien vyžaduje, aby si hlavu povinne zakrývali šatkou hidžáb. Iránske úrady sa aj takto snažia upokojiť vyše dva mesiace trvajúce protesty spájané práve s pravidlami obliekania, ktoré vychádzajú z islamského práva šaría.



Demonštranti na protestoch pália pokrývky hlavy a skandujú protivládne heslá. Po smrti Amíníovej čoraz viac žien hidžáb nenosí, predovšetkým v severnej časti Teheránu.



"Na tejto záležitosti pracuje parlament aj súdnictvo" - skúmajú, či zákon potrebuje nejaké zmeny, povedal iránsky generálny prokurátor Muhammad Džafar Montazerí. Nekonkretizoval, čo by mohli zmeniť tieto dve inštitúcie, ktoré sú prevažne v rukách konzervatívcov.